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منوعات

بشرى سارة .. توقف انتشار فيروس كورونا بمدينة ووهان الصينية نهاية الشهر

الجمعة 06/مارس/2020 - 04:55 ص
صدى البلد
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أحمد شريف

أعلن خبير بارز في فيروس كورونا  بالصين أن عدد الإصابات اليومية في مدينة  ووهان مركز تفشي فيروس كورونا قد ينخفض ​​إلى الصفر بحلول نهاية مارس.


اقترح البروفيسور تشانج بولي ، عضو فريق الخبراء المعين من قبل بكين لمعالجة الأزمة الصحية، أن النمو اليومي للاصابة بفيروس كورونا  من المرجح أن يتوقف في أجزاء أخرى من مقاطعة هوبي اعتبارا من الأسبوع المقبل.


وبحسب صحيفة " ديلي ميل"، ظلت غالبية أجزاء مقاطعة  هوبى الصينية ، بما في ذلك العاصمة ووهان المكتظة بالسكان ، مغلقة لأكثر من شهر لمنع انتشار المرض.


صرح  البروفيسور تشانج بولي بذلك خلال مقابلة مع صحيفة الشعب اليومية ، الناطقة بلسان الحزب الشيوعي الصيني.


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