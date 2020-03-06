مسابقات بين طالبات كلية البنات عين شمس وجوائز مالية للمراكز الأولى

تعلن اللجنة الثقافية والإعلامية باتحاد طالبات بكلية البنات جامعة عين شمس عن إقامة مهرجان ثقافي علي مستوي كليات الجامعة وأن تقام المسابقة بقاعة المؤتمرات بالكلية في المجالات التالية:
أولا: فن إلقاء الشعر (فصحي -عامية )علي مستوي كليات الجامعة علي أن تنفذ المسابقة كالتالي :
١-مسابقة إلقاء الشعر العامي يوم الثلاثاء الموافق ١٣مارس 2020
٢-مسابقة إلقاء الشعر الفصحي يوم الخميس الموافق ١٩مارس 2020
شروط المسابقة
١-ان لا تكون القصيدة من تأليف الطالبة
٢-لايسمح بالاشتراك بأكثر من قصيدة واخدة
٣-يراعي في الأعمال المقدمة الذوق والآداب العامة واحترام الثوابت الدينية والأخلاقية
٤-مراعاة استيفاء البيانات باستمارة الاشتراك لدي اللجنة الثقافية بإدارة رعاية الشباب
ثانيا كتابة الشعر (فصحي عامية) علي مستوي كليات الجامعة
شروط المسابقة
1_موضوع المسابقة مفتوح لاختيار الطالبة
2_ان يكون العمل إبداعي اصيل للطبالة
3_لا يحوز الاشتراك بأكثر من قصيدة
4_القصيدة لا تزيد عن ٤٠بيت او ٥٠سطر
5_تكتب القصيدة علي الكمبيوتر فوني ٢٠والعنوان ٢٢ولاتكتب علي الأعمال اسماء المتسابقين علي ان توافق استمارة منفصلة بيانات الطالبة وصورتها الشخصية
6_يراعي في الأعمال المقدمة الذوق والآداب العامة واحترام الثوابت الدينية والأخلاقية