مسابقات بين طالبات كلية البنات عين شمس وجوائز مالية للمراكز الأولى

تعلن اللجنة الثقافية والإعلامية باتحاد طالبات بكلية البنات جامعة عين شمس عن إقامة مهرجان ثقافي علي مستوي كليات الجامعة وأن تقام المسابقة بقاعة المؤتمرات بالكلية في المجالات التالية:





أولا: فن إلقاء الشعر (فصحي -عامية )علي مستوي كليات الجامعة علي أن تنفذ المسابقة كالتالي :

١-مسابقة إلقاء الشعر العامي يوم الثلاثاء الموافق ١٣مارس 2020

٢-مسابقة إلقاء الشعر الفصحي يوم الخميس الموافق ١٩مارس 2020

شروط المسابقة

١-ان لا تكون القصيدة من تأليف الطالبة

٢-لايسمح بالاشتراك بأكثر من قصيدة واخدة

٣-يراعي في الأعمال المقدمة الذوق والآداب العامة واحترام الثوابت الدينية والأخلاقية

٤-مراعاة استيفاء البيانات باستمارة الاشتراك لدي اللجنة الثقافية بإدارة رعاية الشباب





ثانيا كتابة الشعر (فصحي عامية) علي مستوي كليات الجامعة

شروط المسابقة

1_موضوع المسابقة مفتوح لاختيار الطالبة

2_ان يكون العمل إبداعي اصيل للطبالة

3_لا يحوز الاشتراك بأكثر من قصيدة

4_القصيدة لا تزيد عن ٤٠بيت او ٥٠سطر

5_تكتب القصيدة علي الكمبيوتر فوني ٢٠والعنوان ٢٢ولاتكتب علي الأعمال اسماء المتسابقين علي ان توافق استمارة منفصلة بيانات الطالبة وصورتها الشخصية