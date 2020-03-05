طارق رضوان: مستقبل وطن رأس الحربة في ملف العلاقات الخارجية

أشاد رئيس لجنة الشئون الأفريقية بالبرلمان، النائب طارق رضوان، بإنجازات أمانة العلاقات الخارجية داخل حزب مستقبل وطن.





جاء ذلك خلال الملتقى الدبلوماسي الرابع، لحزب مستقبل وطن، برئاسة المهندس أشرف رشاد الشريف، حول دور الدبلوماسية الحزبية في إثراء الحياة السياسية، بمشاركة المهندس حسام الخولي، الأمين العام للحزب، ونواب الحزب، الدكتور عبد الهادي القصبي، والدكتور كريم درويش، والنائب طارق رضوان والنائب طارق الخولي، وعصام هلال، أمين التنظيم، وعدد من قيادات الحزب.





وقال رضوان: "إذا كنا نتحدث عن الدبلوماسية الحزبية فإن حزب مستقبل وطن يعتبر رأس الحربة على المستوى الحزبي وعلى مستوى مجلس النواب في هذا الأمر".





وأرجع رضوان سبب تفوق حزب مستقبل وطن على غيره من الأحزاب إلى ترأس أعضاء الحزب لأغلب اللجان الخاصة بالعلاقات الخارجية.





وتابع: "حزب مستقبل وطن أكبر الأحزاب التي تعمل على أرض الواقع وهناك نظام عال للغاية على مستوى التنظيم العملي المؤسسي".