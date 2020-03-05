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طارق الشناوي: الذوق العام هو المؤشر للحكم على مطربي المهرجانات..فيديو

الخميس 05/مارس/2020 - 10:54 م
الناقد الفني طارق
الناقد الفني طارق الشناوي
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محمود محسن
اكد الناقد الفني طارق الشناوي أن الذوق العام هو الحكم على أغاني المهرجانات مؤكدا انها هى الكلمة الزئبقية وتختلف من بيئة الى بيئة ومن زمن الى زمن.

وأضاف الشناوي خلال وجوده ضيفا ببرنامج كل يوم عبر فضائية on e ان المطرب العظيم محمد عبد الوهاب قد قال في أحد أغانيه "كأس وسيجارة" ووجه لها إنتقادات عديدة. 

وتابع الناقد الفني أن الذوق هو السلاح الذي يتم محاربة اى مطرب به مؤكدا انه حتى المطرب الشعبي أحمد عدية  تمت مهاجمته وعلى الرغم من مهاجمته تعامل معه عدد من الملحنين الكبار على رأسهم بليغ حمدي.

وأشار طارق الشناوي أن فكرة انك تعمل غنوة خفيفة لا بأس بها وهناك ايضا اغانى النكتة للتخفيف على الناس. 

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