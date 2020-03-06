البورصة تتكبد 22.5 مليار جنيه خسائر أسبوعية

تكبدت البورصة المصرية خسائر رأسمالية مقدرة بنحو 22.5 مليار جنيه خلال الأسبوع المنقضي وسط تراجع جماعي لمؤشراتها.





أغلق مؤشر ايجى اكس 30 عند 12347.6 نقطة, مسجلا انخفاضا بنحو 5.08% بينما سجل مؤشر EWI EGX70 هبوطا بنسبة %3.01 مغلقا الفترة عند 1172.8 نقطة, بينما سجل مؤشر s&p انخفاضا بنحو 3.35% مغلقا الفترة عند 1,765.15 نقطة.





وبالنسبة لمؤشر capped EGX30 فقد سجل انخفاضا بنحو 4.22%مغلقا عند 14134.6 نقطة. بينما سجل مؤشر ايجى اكس 100 انخفاضا بنحو 3.38 %مغلقا الفترة عند 1662.8 نقطة.





بلغ إجمالي القيمة السوقية 644.5 مليار جنيه في نهاية الفترة مما يمثل انخفاضا بنحو 3.37%خلال الفترة ليخسر 22.5 مليار جنيه من رصيده.