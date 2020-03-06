بطريقة المحلات.. سر تحضير البوفتيك الكداب

اذا كان لديكي لحمة مفرومة وتحاولين تقديم اكلات مختلفة يمكن ان تتعرفي علي طريقة عمل البوفتيك الكداب وهذا هو الذي يقدم في المحلات
المقادير
500جرام لحمة مفرومة
بصلة كبيرة مفرومة
فصين ثوم
ملح فلفل كمون بهارات لحمة
بيض وبقسماط ودقيق للتغليف وبهارات
الطريقة
نضع المقادير علي اللحمة وتعجن جيدا وتترك لتستريحة ثم نقسم المقدار الي 5او6 قطع ثم يحضر كيس يفتح ويفرد عليه الجذء ويوضع علسة كيس اخر ونقوم بفرد حتي يصير السمك رفيع ثم يوضع في الفريزر حتي يتجمد ويكون المقاس كبير م ثم يحضر القرص وهو مثلج يبطن بالدقيق ثم في البيض ثم في البقسماط ثم يوضع في الزيت الساخن علي نار متوسطة مع مراعاه عدم تقليب البوفتيك بستمرار لعدم تقطيع البوفتيك منكم ثم يوضع علي ورقة مناديل لتمتص الزيت ويقدم مع البطاطس المحمرة والف هنا...