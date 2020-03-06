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برلمان

نائبة محذرة من الانسياق وراء شائعات انتشار كورونا في مصر: الدولة لا تخفي الحقائق

الجمعة 06/مارس/2020 - 01:00 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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عبد الرحمن سرحان
حذرت النائبة شادية خضير الجمل، عضو مجلس النواب، عضو البرلمان العربي، من الانسياق وراء الشائعات والأخبار المُغلوطة بمواقع التواصل الاجتماعي حول انتشار فيروس كورونا في مصر بشكل مبالغ فيه، قائلة: "تستهدف إثارة الذعر والبلبلة في نفوس المصريين".

وقالت خضير فى بيان صحفى لها، إن الحكومة المصرية تتخذ العديد من الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا في مصر، وتم نشر عدد من المنشورات التوعوية للتعرف على التعامل السليم وسبل الوقاية مع الفيروس المُستجد.

وأشارت إلى أن مصر تعد من البلدان الآمنة التي لم ينتشر بها فيروس كورونا كمثل باقي دول العالم نظرًا لاتباعها لعدد من الإجراءات الوقائية وأهمها رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع أقسام الحجر الصحي والفحص الطبي الشامل بمنافذ الدخول البحرية والبرية والجوية، مُذكرة أن مُعادي استقرار الدولة المصرية تستهدف نشر الشائعات عن مصر عبر منافذ إعلامية مأجورة لتحقيق أهدافهم الخبيثة إلا أن المصريين لن ينساقوا وراء تلك المهاترات. 

وطالبت النائبة شادية خضير الجمل، المواطنين بتوخي الحذر وعدم الانسياق وراء الشائعات والأخبار غير الدقيقة، والرجوع إلى المصادر الرسمية المعتمدة لاستقاء المعلومات، مُؤكدة أن الدولة لا تخفي الحقائق والمعلومات عن الرأي العام المصري أو الدولي حول كورونا ـ والدليل على هذا أن وزارة الصحة أعلنت أنها اكتشفت حالة إيجابية لفيروس داخل البلاد لمواطن مصري عائد من الخارج.
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