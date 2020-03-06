مسلسلات رمضان 2020.. محمد رمضان في مواجهة كوميديا عادل إمام.. دينا الشربيني تنفرد بالبطولة مرة أخرى.. وحقيقة علاقة الفتوة بحرافيش نجيب محفوظ

مع اقتراب انطلاق موسم مسلسلات رمضان 2020، وهو السباق الأبرز بالنسبة لصناع الأعمال الدرامية، تشهد مسلسلات رمضان 2020 صراعا قويا بين الأبطال المشاركين فالأعمال متنوعة بين الكوميدي والأكشن والدراما، كما تشهد مسلسلات رمضان 2020 عودة للزعيم عادل إمام بعد غيابه العام الماضي.

بدء تصوير مسلسلات رمضان 2020

بدأ منذ فترة عدد من صناع مسلسلات رمضان 2020 تصوير أعمالهم للانتهاء مبكرا من التصوير قبل حلول الشهر الكريم، وهناك عدد من الأعمال المعروضة مؤجلة من العام الماضي وعلى سبيل المثال مسلسل "فلانتينو"

أسماء مسلسلات رمضان 2020

فلانتينو، الفتوة، البرنس، النهاية، الاختيار، تيمون وبومبا، ونحب تانى ليه، دهب عيرة، فرصة ثانية، 100 وش، لعبة النسيان، نساء من ذهب، وصل أمانة.

قائمة مسلسلات رمضان 2020

فلانتينو

انتهى الزعيم عادل امام من تصوير مسلسل " فلانتينو " والذي كان من المقرر أن يعرض رمضان الماضي ولكنه تعرض للتأجيلات بسبب الأزمة الصحية التي كان يعاني منها الزعيم.

ويجسد الزعيم ضمن أحداث مسلسل "فلانتينو"، دور رجل أعمال صاحب مجموعة مدارس دولية يدعى نور عبد المجيد فالنتينو، ويواجه طوال الأحداث مشاكل وأزمات تتعرض لها سلسلة المدارس التي يمتلكها، بالإضافة لدخوله في قصص عاطفية عديدة، وتتواصل الأحداث في إطار تشويقي اجتماعي.

ويشارك في البطولة إلى جانب الزعيم عادل إمام، كل من دلال عبد العزيز، وداليا البحيري وفاء صادق، طارق الإبيارى، هدى المفتي، محمد كيلاني، رانيا محمود ياسين، إلهام عبد البديع، سليمان عيد، بدرية طلبة، أحمد فريد.

الفتوة

كما يشارك ياسر جلال في رمضان 2020 بمسلسل "الفتوة" الذي بدأ التصوير في مناطق مختلف ما بين التجمع الخامس ومدينة 6 أكتوبر.

وكشف ياسر في تفاصيل صحفية عن تفاصيل العمل، مؤكدا أن الأحداث تدور في الماضي قبل 100 عام، عن "فتوة"، ولكن القصة بعيدة عن "الحرافيش" للكاتب الكبير نجيب محفوظ.

وأضاف أن هناك قصة رومانسية مع كوميديا وأكشن، وكان الجمهور يشاهد "حدوتة"، والأحداث ستكون في منطقة الجمالية بالقاهرة التي تتنوع فيها العلاقات الاجتماعية.

وعن الشكل الذي سيظهر به أكد أنه يحاول الحفاظ على شكل جسده الرياضي حتى يكون مؤهلا لمشاهد الأكشن، لذا يحرص على الذهاب إلى الجيم وممارسة التدريبات الرياضية.

وللمرة الثانية يتعاون ياسر جلال مع الكاتب هاني سرحان والمخرج حسين المنباوي وشركة "سينرجي" بعد نجاحهم العام الماضي في مسلسل "لمس أكتاف" وأكد أنه كان سعيدا بالتعاون معهم لذا قرروا تكرار التجربة هذا العام.

البرنس

أما المخرج محمد سامي أكد أن محمد رمضان سيظهر بشكل جديد بعيدا عن الأدوار التي قدمها من قبل خاصة أن المسلسل يحمل العديد من المفاجآت، بالإضافة إلى أنه يركز علي قضية معينة وهي الورث، حيث حرصنا على الابتعاد عن نوعية الأدوار التي قدمها رمضان من قبل.

مسلسل "البرنس" أول الأعمال التى اكتملت صفوفها فى السباق الرمضانى، حيث تعاقدت الشركة المنتجة مع عدد كبير من نجوم العمل، هم أحمد زاهر، روجينا، إدوارد، عبد الرحمن أبو زهرة، صفاء الطوخى، محمد علاء جمايكا.

"البرنس" اسم نهائى للعمل، الذى يشهد ثانى تعاون بين المخرج محمد سامى ومحمد رمضان فى الدراما التليفزيونية، حيث قدما مسلسل "الأسطورة" ونال نجاحا كبيرا عام 2016، وشارك فى بطولته فردوس عبد الحميد، هادى الجيار، مى عمر، روجينا، محسن منصور، وعدد كبير من النجوم، وكتب له السيناريو والحوار محمد عبد المعطى، ولذلك قرر الثنائى تكرار التجربة من خلال "البرنس".

آخر أعمال المخرج محمد سامى مسلسل "ولد الغلابة" وشارك فى بطولته النجوم أحمد السقا، ومى عمر، وإنجى المقدم، وكريم عفيفى، وريم سامى، وهبة مجدى ، تأليف أيمن سلامة .

النهاية

أيضا انتهى يوسف الشريف وفريق عمل مسلسله التليفزيوني الجديد" النهاية" من تصوير عدد من المشاهد على مدى الأيام الماضية بأحياء الإسكندرية، وعماد الدين، وغادر المسلسل مدينة الإنتاج الإعلامي لتصوير بمواقع خارجية على أن يعود مجددا داخل مدينة الإنتاج الإعلامي خلال الفترة المقبلة.

وحول تفاصيل العمل قال المؤلف عمرو سمير عاطف في لقاء صحفي: العمل يدور في إطار تشويقي، وانتهيت من كتابة 10 حلقات منه حتى الآن، وسيكون من إخراج ياسر سامي، ومن المقرر أن يتضمن 30 حلقة.

وتابع :" عنوان "النهاية" هو اسم نهائي للعمل ولن يتم تغييره."

وكان المنتج تامر مرسي كشف عن الصورة الدعائية للمسلسل ويظهر من خلالها يوسف الشريف بنصف وجه، وسط دمار كبير في الخلفية، كما أعلن عن عرضه في شهر رمضان .

الاختيار

بدأ أمير كرارة تصوير مسلسله الجديد "الاختيار" الذي يخوض به السباق الرمضاني 2020

وتدور أحداث المسلسل حول قصة وفاء العقيد أحمد المنسي، ‏قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذي استشهد في الهجوم الإرهابي، جنوب رفح عام 2017، وقصة خيانة الإرهابي ‏هشام العشماوي الذي انضم لتنظيم داعش.‏

مسلسل "الاختيار" هو التعاون الرابع للمؤلف باهر دويدار مع المخرج بيتر ميمي، بعدما قدما سويا الأجزاء الثلاثة من مسلسل "كلبش" الذي قام ببطولته أمير كرارة وحقق نجاحا كبيرا.

مسلسل "الاختيار " واجه العديد من المشاكل في بداية التصوير أبرزها ، قدمت أسرة الشهيد أحمد المنسي ببلاغ للنائب العام لإيقاف تجسيد شخصية الشهيد فى أي عمل درامي، وذلك بعد بدء تصوير المشاهد الأولى من مسلسل "الاختيار" والذي يجسد قصة حياة الشهيد يقوم ببطولته الفنان أمير كرارة.

وأكد جمال عطوة محامى أسرة الشهيد في بيان رسمي أنه تقدم ببلاغ للنائب العام بصفته وكيلا لوالدة الشهيد وأشقائه لإيقاف تصوير المسلسل وأضاف أنه بصدد رفع دعوة قضائية أمام محكمة الأمور المستعجلة لإيقاف تصوير المسلسل وذلك بناء على رغبة والدة الشهيد.

وقالت له أن القصة بدأت معها حينما فوجئت بوجود فريق عمل المسلسل داخل إحدى "الكافيهات" بجوار منزلهما بمدينة العاشر من رمضان ولتصوير مشاهد من مسلسل عن قصة حياته ورفضت ذلك بشدة لا الشهيد لم يكن يجلس فى كافيهات من الأساس وهذا دليل على أن القصة ستكون من وحى خيال المؤلف الذي لم يجلس معهم ولو لمرة ليعلمهم بوجود مسلسل من الأساس.

وأضاف عطوة أن أسرة الشهيد لا ترغب فى أى مقابل مادى من هذه الدعوة وكل ما تسعى إليه هو الحفاظ على وصية الشهيد أحمد المنسي والذي ترك فى وصيته لهم أنه لا يرغب فى أن يكون هناك ظهور إعلامي لهم فى حالة استشهاده لأنه كان يرى أنه يخوض معركة الإرهاب من أجل الوطن، كما أن الشركة لم تحاول الحصول على موافقة الأسرة، والمسلسل بهذا الشكل يحطم الوصية.

وأوضح عطوة أن الأسرة أيضًا لديها قلق حول محتوى المسلسل، فالجهة المنتجة لم تتصل بأسرة الشهيد، فمن أين حصلوا على قصة حياته ليتم تجسيدها مشيرا إلى أن الأسرة حتى الآن لم تتلق أي اتصالات من الشركة المنتجة، ولا تنتظر أي اتصالات، ولكن ستسير فى طريقها القانوني لوقف المسلسل، وإذا فشلت هذه المساعي فلن تقوم بأي شيء آخر.

تيمون وبومبا

بدأ كل من النجمين أحمد فهمي و أكرم حسني، تصوير أحداث مسلسل "تيمون وبومبا"، المقرر عرضه عبر الفضائيات المصرية والعربية في خلال السباق الرمضاني 2020، حيث يشاركهم البطولة الفنان بيومي فؤاد.

مسلسل "تيمون بومبا" من إنتاج شركة "سينرجى" للمنتج تامر مرسي، و إخراج أحمد الجندي، وسيناريو وحوار أيمن وتار.

ويعتمد المسلسل على الحلقات المنفصلة المتصلة، حيث يجمع بين الإطار الكوميدي والرومانسي لكلا أبطال العمل، بالاضافة الي المغامرات المختلفة التي سيقوم بها "فهمي و حسني" طوال أحداث المسلسل.

جدير بالذكر أن مسلسل "تيمون وبومبا" جمع بين "فهمى وأكرم" فى الدراما مرة أخرى بعد غياب لنحو عامين متتاليين من تقديمهما "ريح المدام" فى رمضان 2017.

ونحب تانى ليه

كما بدأت ياسمين عبد العزيز تصوير مسلسل"ونحب تانى ليه"، المقرر عرضه فى رمضان المقبل، من إنتاج سينرجى، حيث صورت ياسمين أولى مشاهد العمل فى منطقة الزمالك، تحديدا داخل أحد المراكب النيلية الضخمة، وجمعت المشاهد الأولى كل من ياسمين عبد العزيز، وشريف منير، وكريم فهمى، وإسلام جمال، بحضور مؤلف المسلسل عمرو محمود ياسين.

العمل من بطولة شريف منير، كريم فهمى، سوسن بدر، إسلام جمال، سمر مرسى، بدرية طلبة، إيمان السيد، ليلى عز العرب.

مسلسل "ونحب تانى ليه" بطولة ياسمين عبد العزيز وشريف منير وكريم فهمى وجارٍ اختيار باقي الفنانين المشاركين فى بطولة العمل الذى تدور أحداثه فى إطار اجتماعي رومانسى تتخلله بعض المشاهد الكوميدية، حول مشاكل الزوجين والأسرة بشكل عام حيث تتم مناقشة قضية من واقع المجتمع ويعانى منها معظم الأزواج.

دهب عيرة

كما بدأت النجمة يسرا تصوير مسلسل "دهب عيرة لعرضه فى شهر رمضان المقبل.

مسلسل "دهب عيرة " تأليف أحمد عادل وإخراج سامح عبد العزيز وهو تعاون إنتاجى بين الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والعدل جروب، لتكون حلا شيحة ثانى المنضمين للعمل بعد بيومى فؤاد الذى تعاقد مؤخرًا على العمل.

المؤلف أحمد عادل سلم أول 10 حلقات من السيناريو وجاري كتابة باقي الحلقات .

فرصة تانية

مازال محمد دياب يصور دوره فى مسلسل "فرصة تانية" الذى تلعب بطولته النجمة ياسمين صبرى، والمقرر عرضه فى رمضان المقبل، من إنتاج شركة سينرجى، وتأليف مصطفى جمال هاشم ومعالجة درامية محمد سيد بشير، وإخراج مرقس عادل، ويظهر دياب بشكل مختلف هذا العام، حيث يجسد شخصية تاجر "سيارات مضروبة"، ويستخدم تلك التجارة فى تخليص وبيع السيارات وقطع الغيار والأوراق غير الشرعية فى تجارته.

وانتهت أسرة المسلسل من تصوير الأسبوع الأول من العمل، الذى يعد ثانى بطولات ياسمين صبرى فى الدراما التليفزيونية، بعد مشاركتها العام الماضى من خلال مسلسل "حكايتى"، والذى شارك فى بطولته الفنان أحمد صلاح حسنى وأحمد حاتم وأحمد بدير ووفاء عامر وادوارد وعمرو صحصاح وآخرون، تأليف محمد عبد المعطى، وإخراج أحمد سمير فرج.

ويكثف مخرج العمل مرقس عادل التصوير للانتهاء من نصف مشاهد العمل خلال منتصف شهر فبراير على اقصى تقدر، خاصة أن الشركة المنتجة للعمل وضع خطة للبدء والانتهاء من التصوير قبل حلول شهر رمضان المبارك.

100 وش

أعلن المنتج جمال العدل، مشاركة النجمة نيللي كريم بمسلسل "100 وش" الذي صور منه 4 حلقات العام الماضي على أن يتم استكمال تصويره الأيام القادمة بعدما تم الإعلان عن التعاقد، حيث أوقف العدل التحضيرات لحين تعافى نيللى كريم تماما.

مسلسل "100 وش" كان من المفترض تقديمه فى شهر رمضان الماضى، إلا أن ضيق الوقت حال دون تنفيذه، حيث صور فريق العمل 4 أيام فقط قبل أن يتوقف، من بطولة نيللى كريم، آسر ياسين، محمد عادل، وأخرون، تأليف أحمد وائل وعمرو الدالى، وإخراج كاملة أبوذكري.

أسود فاتح

تعود الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي إلى المشاركة في ماراثون دراما رمضان 2020، من خلال مسلسل "أسود فاتح"، من إنتاج شركة صباح إخوان.

ويشارك هيفاء وهبي، بطولة المسلسل، المطرب أحمد فهمي، والفنانين شريف سلامة ومحمد فراج، وفقا لما كشف عنه المنتج صادق الصباح.

ويعد مسلسل "أسود فاتح"، هو التعاون الأول الذي يجمع بين "صباح أخوان" واللبنانية هيفاء وهبي، ومن تأليف أمين جمال وإخراج كريم العدل، وتدور أحداثه بين مصر ولبنان في إطار اجتماعي عصري.

لعبة النسيان

كما بدأت دينا الشربيني تصوير دورها في مسلسل "لعبة النسيان "المقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل، من تأليف تامر حبيب، وإخراج هانى خليفة، حيث يعد المسلسل ثانى بطولات الشربينى فى الدراما التليفزيونية بعدما قدمت مسلسل "زى الشمس" العام الماضى.

وتعاقدت شركة الانتاج مع كل من أحمد السعدنى، رجاء الجداوى على قاسم، كما دخلت فى مفاوضات مع إنجى المقدم وباسل الخياط.

مسلسل "لعبة النسيان" تدور أحداثه حول امرأة تعيش حياة الطبقة المتوسطة، وتتغير حياتها تماما عندما تفقد ذاكرتها وتجد نفسها في صراع بين حياتها الجديدة ومحاولة تذكر الماضي، والمسلسل مأخوذ من فورمات ايطالية.

سلطانة المعز

بدأت غادة عبد الرازق تصوير مسلسلها الجديد "سلطانة المعز"ويشاركها البطولة الفنان شريف منير ويخرجه محمد بكير.

كانت آخر أعمال غادة عبد الرازق مسلسل "حدوتة مرة" الذى عرض على شاشات النهار في شهر رمضان الماضي.

نساء من ذهب

سافرت النجمتان نبيلة عبيد ونادية الجندي إلي لبنان لتصوير مسلسلهم " نساء من ذهب ".

قصة العمل: تتعرض النجمتان نادية الجندى ونبيلة عبيد لعملية نصب خلال أحداث مسلسل "نساء من ذهب" بسبب شرائهما لفيلا وبعدها يصبحا صديقتين مقربتين، وتتوالى الأحداث بعدها فى الحلقات.

المسلسل يشارك في بطولته النجمة سميحة أيوب والفنانة هالة فاخر.

من المقرر أن يعرض مسلسل " نساء من ذهب " فى شهر رمضان المقبل على إحدى القنوات العربية، والعمل مأخوذ من "فورمات" أمريكى كوميدى أنتجته شركة ديزنى الشهيرة، وتم الاتفاق مع السيناريست أمين جمال وورشته على تمصيره وكتابة السيناريو والحوار له، ويخرجه وائل إحسان.

المسلسل يعتمد على 4 بطلات هن: نادية الجندى ونبيلة عبيد، إضافة إلى سميحة أيوب وهالة فاخر، حيث انتهت الجهة المنتجة من الاتفاق مع معظم الفنانين المشاركين فى البطولة.

وصل أمانة

ومنذ شهر انطلق تصوير مسلسل "وصل أمانة "المقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل، من إنتاج شركة سينرجى، حيث يبدأ فريق العمل تصوير المشاهد الداخلية، على أن ينتقل المخرج معتز التونى لديكورات أخرى

المسلسل بطولة على ربيع، و مصطفى خاطر ومن تأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر وإخراج معتز التونى وإنتاج شركة سينرجى.









مواعيد عرض مسلسلات رمضان 2020





لم يتحدد حتى الآن القنوات العارضة لعدد كبير من مسلسلات رمضان، وهو ما يتم تحديده بشكل نهائي قبل أسبوعين من بدء السباق الرمضاني، ولكن المؤكد أن كل القنوات الفضائية تتسابق على عرض أهم مسلسلات رمضان 2020 .