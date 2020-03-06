AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

جريمة بشعة .. ابنة تذبح أمها المسنة وتخرج مخها من رأسها .. تفاصيل

الجمعة 06/مارس/2020 - 06:05 ص
صدى البلد
Advertisements
أحمد شريف

في حادثة مروعة وغريبة من نوعها قطعت امرأة رأس أمها المسنة  البالغة من العمر 73 عامًا بسكين ومقص قبل أن تنزع  مخ أمها من رأسها وتقبله أمام صديق للعائلة .


وبحسب ما استمعت إليه أحد المحاكم البريطانية بالأمس  اتهمت الشابة أوديسا تامي كاري ذات الـ 36 عامًا ، بضرب والدتها حتى الموت في منزلهما في مدينة  أشينجتون ، بمقاطعة نورثامبرلاند الانجليزية ، وذلك قبل أن تقوم الابنة الضالة بقطع رأس أمها بطريقة شنيعة ومرعبة.


ووفقًا لما نشرته صحيفة " ديلي ميل"، ضربت أوديسا كاري والدتها ، التيتدعى أيضًا أوديسا كاري ، حتى الموت في منزلها ، ثم استخدمت سكينًا ومقصًا لقطع رأسها ، علاوة على تمزيق   بطنها وإزالة دماغها من رأسها.


وسمعت محكمة التاج في نيوكاسل بالامس أن الابنة القاتلة حملت  بقايا جسد أمها داخل حقيبة وألقتها أمام أحد أصدقاء عائلتها ، وذلك قبل ان تخرج مخ امها وتقبله أمام صديق العائلة  الذي أصيب بحالة من الصدمة والهلع جراء ما شاهده.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مذبحة في الطالبية.. تفاصيل تمزيق سائق لـ زوجته وأسرتها بعد رفض عودتها له

سلخانة من الدماء تسطرها المدن.. سائق يمزق زوجته بالعمرانية.. وجزار ينهى حياة أسرة كاملة بالقتل والحرق بكفر الدوار.. ورجل يقتل زوجتة وأولاده بالفيوم

مذبحة في الطالبية.. تفاصيل تمزيق سائق لـ زوجته وأسرتها بـ سكينة ومقص.. السائق: رفضوا يرجعولي مراتي

سيدة تختنق حتى الموت أمام ابنتها أثناء تناول الطعام.. وهذه آخر كلماتها

مشهد مؤلم.. امرأة تحاول خنق والدتها المسنة على سريرها بالمستشفى

أنا اللي قتلت أمي.. شخص يذبح والدته المسنّة بكفر الشيخ

ترشيحاتنا

متابع لـ محمد هنيدي: أنت هلس ..والأخير يرد: أنا يلا من عين شمس

رد ناري.. عائشة الرشيد لـ صفاء الهاشم: وفري كلامك ولا تتعرضين لمصر وشعبها

طليقة خالد عليش تواصل فضحه في منشور جديد

جمال عبد الحميد يفتح النار على حسن شحاتة .. تفاصيل

بدون جراحة.. عالج البواسير بأسرع طريقة

كواليس صراع الانتخابات المبكر بين الخطيب والعامري فاروق في الأهلي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان أنيق.. ملك قورة تبهر الجمهور بجلسة تصوير جديدة

بعد التخفيض.. تويوتا ياريس هاتشباك بسعر جديد كليًا.. تعرف عليه

هكذا أعرب الأمير ويليام عن حبه لزوجته كيت ميدلتون خلال زيارتهما لـ أيرلندا.. تفاصيل