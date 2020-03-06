جريمة بشعة .. ابنة تذبح أمها المسنة وتخرج مخها من رأسها .. تفاصيل

في حادثة مروعة وغريبة من نوعها قطعت امرأة رأس أمها المسنة البالغة من العمر 73 عامًا بسكين ومقص قبل أن تنزع مخ أمها من رأسها وتقبله أمام صديق للعائلة .

وبحسب ما استمعت إليه أحد المحاكم البريطانية بالأمس اتهمت الشابة أوديسا تامي كاري ذات الـ 36 عامًا ، بضرب والدتها حتى الموت في منزلهما في مدينة أشينجتون ، بمقاطعة نورثامبرلاند الانجليزية ، وذلك قبل أن تقوم الابنة الضالة بقطع رأس أمها بطريقة شنيعة ومرعبة.

ووفقًا لما نشرته صحيفة " ديلي ميل"، ضربت أوديسا كاري والدتها ، التيتدعى أيضًا أوديسا كاري ، حتى الموت في منزلها ، ثم استخدمت سكينًا ومقصًا لقطع رأسها ، علاوة على تمزيق بطنها وإزالة دماغها من رأسها.

وسمعت محكمة التاج في نيوكاسل بالامس أن الابنة القاتلة حملت بقايا جسد أمها داخل حقيبة وألقتها أمام أحد أصدقاء عائلتها ، وذلك قبل ان تخرج مخ امها وتقبله أمام صديق العائلة الذي أصيب بحالة من الصدمة والهلع جراء ما شاهده.