جامعة عين شمس في أسبوع.. شروط التحاق خريجي التجارة بوظيفة في بنك مصر.. استمرار فعاليات وحدة مناهضة العنف والتحرش.. وكلية الهندسة تعرض تصميما لتطوير مدينة ووهان الصينية

_ بشرى لخريجي كلية تجارة.. شروط التحاقك بوظيفة في بنك مصر
_ استمرار فعاليات وحدة مناهضة العنف والتحرش بجامعة عين شمس
_ هندسة عين شمس تعرض تصميما لتطوير مدينة ووهان الصينية
_ نائب رئيس جامعة عين شمس: نسعى لتطوير علاقاتنا الدولية والتعاون الأكاديمي
قال الدكتور خالد قدري عميد كلية تجارة جامعة عين شمس إن الكلية تسعى إلى سد الفجوة بين التعليم الأكاديمي ومتطلبات سوق العمل وتطوير المهارات الفنية ومهارات الأعمال التجارية لإعداد الشباب للعمل في جميع القطاعات تكوين شخصية واعية قادرة على التفاعل والتعامل مع الآخرين وأيضا ابتكار افكار تساعدهم علي عمل مشروع ناجح.
وأضاف الدكتور خالد قدري لـ صدي البلد ان الكلية وقعت بروتوكول بينها وبين بنك مصر بتوظيف الطلاب الخريجين المتفوقين أصحاب التقديرات المتميزة "امتياز، جيد جدا، جيد" بشرط القبول في المقابلات التي يحددها البنك وايضا البنك هو ما يحدد الأعداد المطلوبة لدي الوظيفة وايضا تدريبات لطلاب الكلية ببنك مصر بداية من طلاب الفرقة الثانية الي الفرقة الرابعة حيث ان التدريب يبدأ في الاجازات وتعلن الكلية في اعلان رسمي للراغبين في التدريب حيث يتم القبول بأولوية التسجيل وان تكون مدة التدريب 30 يوما .
وأكد قدري أن الكلية تقوم بعدد من الدورات المجانية ودورات تنمية بشرية بأسعار رمزية بالإضافة إلى مركز الإبداع والابتكار وهدفه هو الربط بين الإبداع من خلقه للأفكار والإبداع من خلال تنفيذ هذه الأفكار ووضعها قيد التنفيذ، مشيرا الي توقيع عدد من البروتوكولات مع الشركات لتوفير فرص عمل للطلاب بعد التخرج منوها ان الشركات تقوم بالاتصال بنا لتوفير فرص عمل للطلاب الخريجين بالكلية هم الطلاب المتفوقون.
كما أعلن عميد كلية تجارة عين شمس عن بدء اختبارات المؤهلة للالتحاق ببرنامج " أساسيات العمل المصرفي" ضمن المنحة المقدمة من المعهد المصرفي المصري والممولة من البنك المركزي المصري للعام الدراسي ٢٠٢٠/٢٠١٩ بالتعاون مع وحدة التنمية البشرية وريادة الأعمال وذلك وفقا للشروط التالية:
التقديم بحد اقصي ١٥ مارس ٢٠٢٠ ولن يسمح بالتسجيل بعد هذا الموعد، يكون التسجيل من خلال الرابط التالي:
http://tfefund.ebi.gov.eg, الي جانب دفع رسوم الاختبار والتي تبلغ ٣٠٠ جنيه يتم ايداعهم لحساب المعهد المصرفي المصري وفقا للوارد في رابط التسجيل، وفي حالة عدم اجتياز المتدرب أية من هذه الاختبارات يتم تطبيق مواعيد وشروط ونسب الاستردادات المعمول بها من قبل المعهد المصرفي المصري ، كما تتضمن الشروط ان يكون المتقدم من خريجي دفعات ٢٠١٧، ٢٠١٨، ٢٠١٩ الي جانب ان يكون المتقدم من طلبة الفرقة الرابعة للعام الجامعي ٢٠٢٠/٢٠١٩ كلية التجارة جامعة عين شمس بشعبتيها (عربي/انجليزي)، بالإضافة إلى اجتياز الاختبارات المؤهلة للالتحاق بالمنحة وهي :
English test, ability test, Hogan test
إلى جانب المقابلة الشخصية
وأن يكون الطالب حاصلا علي تقدير جيد علي الاقل في الفرقة الثالثة ، أن يكون الخريج حاصلا على تقدير عام جيد علي الأقل.
الأوراق المطلوبة
صورة من شهادة التخرج ، بالنسبة لطلبة الفرقة الرابعة احضار اثبات قيد بتقدير جيد، صورة من بطاقة الرقم القومى ، رسوم الالتحاق بالمنحة بعد اجتياز جميع الاختبارات ٣٥٠ جنيها للطالب، ٤٥٠ جنيها للخريج.
ويتم الدفع لحساب وحدة التنمية البشرية وريادة الأعمال.
وأضاف الدكتور خالد قدرى ان البرنامج يهدف إلى سد الفجوة بين التعليم الأكاديمي ومتطلبات سوق العمل. تطوير المهارات الفنية ومهارات الأعمال التجارية لإعداد الشباب للعمل في القطاع المصرفي، تكوين شخصية واعية قادرة على التفاعل والتعامل مع الآخرين وتعزيز مبيعات المشاركين، وتوفير الخدمات للزبائن اللازمة لنموهم الوظيفي، مدة البرنامج: 108 ساعات.
استمرت اليوم فعاليات الاحتفال بيوم المرأة المصرية بجامعة عين شمس والتي بدأت في مطلع هذا الشهر ، حيث قامت وحدة مناهضة العنف والتحرش بجامعة عين شمس بتوزيع عدد وسائل التعريف ، وذلك بالتزامن مع احتفالات الجامعة بيوم المرأة المصرية والتي ستستمر حتي ٨ مارس الجاري.
يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس والدكتور نظمي عبد الحميد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة،الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب و إشراف الدكتورة هند الهلالي أستاذ الطب الشرعي والسموم بكلية الطب ومدير وحدة مناهضة العنف والتحرش بالجامعة.
وأوضحت الدكتورة هند الهلالي ان وحدة مناهضة العنف و التحرش بجامعة عين شمس ستقوم خلال الفصل الدراسي الثاني بحملة توعية للطلاب داخل حرم الجامعة الرئيسي حول دور الوحدة في مناهضة العنف والتحرش ، حيث بدأ الطلاب المتطوعين بالوحدة في توزيع نشرات عن دور الوحدة وأهم أنشطتها، والإجراءات التي تتخذها الجامعة تجاه من يثبت عليه قيامه بالتحرش سواء اللفظي او الفعلي، بالإضافة إلى توزيع استبيانات على الطلاب لقياس درجة الوعي بدور الوحدة وأهدافها.
عقدت اليوم الجلسة الثانية لاستديو التصميم الدولي بحضور فريق من كليتي الهندسة والطب بجامعة عين شمس، بمشاركة طلاب المشروع حيث تم عرض تصور لتطوير مدينة ووهان كاستجابة لتبعيات تأثير فيروس كورونا علي نشاط المدينة وذلك بحضور كل من د. ريم الكباريتي أستاذ كلية الطب وعضو لجنة العلاقات الدولية عن قطاع الخريجين والدكتور مصطفي رفعت أستاذ التصميم المعماري ومدير البرامج البينية الدولية ومدير التعاون الدولي بالجامعة، د. أيمن فريد مدير المشروع والدكتور أحمد خالد مدير المشروع وتابع فريق التصميم من شباب الهيئة وترأسهم المهندسة مي عادل والمهندسة ندى طارق والمهندس مؤمن ناصر.
يذكر أن استديو التصميم الدولي يضم كليات من ثلاث قارات تمثل جامعة عين شمس من مصر، جامعة هوازنج للزراعة من الصين وجامعة كليمسون من الولايات المتحدة الأمريكية ويعد الأول من نوعه عالميا.
أصدر الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس قرارًا بإنشاء قطاع العلاقات الدولية و التعاون الأكاديمي ، كما كلف الدكتورة .شهيرة سمير زكي بعمل المدير التنفيذي للقطاع بالإضافة لمهام عملها كوكيل لكلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة .
وقال الدكتور نظمي عبد الحميد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة خلال تصريحاته ل صدي البلد ان خطوة ستنتج ثمارها في القريب حيث ان جامعة عين شمس وقعت 132 بروتوكولا من قبل منوها عن توقيع بروتوكول تعاون مع الدكتور مشعل بن فهم السلمى رئيس البرلمان العربي ، بهدف تعزيز التعاون المشترك بين المؤسستين.
وأضاف نائب رئيس الجامعة ان القطاع يتبع خمس إدارات هي إدارة التعاون الدولي و يديرها الدكتور مصطفى رفعت كلية الهندسة بجانب مهام عمله كمدير لإدارة التعاون الدولي بالكلية ، و إدارة المنح و المشروعات و يديرها تامر النادي وكيل كلية الهندسة لشئون التعليم و الطلاب و إدارة الوافدين و الزائرين و يديرها الدكتور شيرويت الأحمدي بكلية الصيدلة و إدارة رابطة خريجي جامعة عين شمس و يديرها الدكتورة ريم الكباريتي كلية الطب و إدارة التصنيف الدولي ويديرها الدكتور أحمد البنا المدرس بكلية طب الأسنان.
وقال عبد الحميد إن إنشاء قطاع العلاقات الدولية بجامعة عين شمس و تعد هذه الخطوة هي الأولى من نوعها على مستوى الجامعات المصرية الحكومية ويأتي في تطوير علاقاتها الدولية و التعاون الأكاديمي مع مختلف الجامعات و المؤسسات البحثية المرموقة دوليًا و السعي نحو اجتذاب المزيد من الطلاب الوافدين وايضا الزائرين.