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برلمان

نائب وزير الصحة السابق: حامل فيروس كورونا أشد خطرًا من المريض

الخميس 05/مارس/2020 - 10:54 م
الدكتورة مايسة شوقي
الدكتورة مايسة شوقي ، نائب وزير الصحة السابق
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معتز الخصوصى
قالت الدكتورة مايسة شوقي، أستاذ ورئيس قسم الصحة العامة وطب المجتمع في جامعة القاهرة، ونائب وزير الصحة السابق، إن مصر تواجه أزمة كبيرة يواجهها العالم، والمصريون يملكون صفات مميزة لا يملكها شعب آخر في الحذر من الأمراض، خاصة وأن هناك نحو ٢٢ مليون مواطن أمي، و٧ ملايين متسرب من التعليم.

جاء ذلك خلال ندوة لجنة الصحة بحزب الوفد، حول فيروس كورونا “كوفيد-19” وطرق الوقاية منه، المنعقدة اليوم الخميس، بحضور المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد، والدكتور محمد نصر، أستاذ جراحة القلب، ورئيس اللجنة النوعية للصحة في حزب الوفد، وقيادات الحزب.

وأكدت "شوقي" أن فيروس الكورونا لديه خصائص قادرة على الالتصاق، مشيرة إلى أن حامل الفيروس أشد خطورة من المريض ذاته، لأنه يتحرك وينشر العدوى بدون أن يكون مصاب أو تظهر عليه أية أعراض، وهي أمور تحتاج لمزيد من الحذر، في التعامل مع المحيط.

وأشارت "شوقي" إلى أن فترة الحضانة لمريض الفيروس تمتد من أسبوع لــ ٤ أسابيع، يتعامل فيها مع المريض بحذر لأن هناك أعراضا مشابهة بأمراض أخرى، المصابين ٩٥٣٤٢، و ٣٢٨٢ وفاة في العالم، محذرة من فئات الــ ٣٪ غير المتعلمين وفئة الفقراء غير الواعين بالمحددات المعينة للمرض وخطورته، التي لا تختلف أعراضه عن أعراض الإنفلونزا العادية.
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