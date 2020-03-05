يستهدف 150 مريضا: برنامج للكشف المبكر عن القصور الكلوى المزمن بطب طنطا

كشف الدكتور كمال عكاشة نائب رئيس جامعة طنطا للدراسات العليا والبحوث، عن تطبيق برنامج للكشف المبكر عن القصور الكلوى المزمن والذى يستهدف الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بالمرض، وشمل البرنامج قياس ضغط الدم والسكر العشوائى والكشف عن الزلال فى البول لعدد 150 مريضا.













أوضح الدكتور كمال عكاشه، أن هذه الورشة تأتي في إطار دعم التعليم الطبي المستمر بجامعة طنطا، وتزامنًا مع الاحتفال باليوم العالمى للكلى بالتعاون مع الجمعية المصرية لأمراض وزراعة الكلى والجمعية الدولية لأمراض الكلى، وعلى هامش انعقاد المؤتمر السنوي لكلية طب طنطا ال 35 والسابع دوليًا.



