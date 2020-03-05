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تعليم

يستهدف 150 مريضا: برنامج للكشف المبكر عن القصور الكلوى المزمن بطب طنطا

الخميس 05/مارس/2020 - 11:05 م
يستهدف 150 مريض :برنامج
يستهدف 150 مريض :برنامج للكشف المبكر عن القصور الكلوى المزمن
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احمد علي
كشف الدكتور كمال عكاشة نائب رئيس جامعة طنطا  للدراسات العليا والبحوث، عن تطبيق برنامج للكشف المبكر عن القصور الكلوى المزمن والذى يستهدف الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بالمرض، وشمل البرنامج قياس ضغط الدم والسكر العشوائى والكشف عن الزلال فى البول لعدد 150 مريضا.



أوضح الدكتور كمال عكاشه، أن هذه الورشة تأتي في إطار دعم التعليم الطبي المستمر بجامعة طنطا، وتزامنًا مع الاحتفال باليوم العالمى للكلى بالتعاون مع الجمعية المصرية لأمراض وزراعة الكلى والجمعية الدولية لأمراض الكلى، وعلى هامش انعقاد المؤتمر السنوي لكلية طب طنطا ال 35 والسابع دوليًا.

أقيمت الورشة، اليوم، بوحدة الكلى بعنوان "الجديد فى علاج الالتهاب النفروزى للكلى" ، بالمستشفى التعليمى العالمي، تحت رعاية الدكتور مجدى سبع رئيس الجامعة ، والدكتور كمال عكاشة نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور أحمد غنيم عميد الكلية، والدكتور جمال النجار رئيس وحدة الكلى، وبإشراف منسقى الورشة الدكتور محمد صبرى والدكتورة هناء الشيخ والدكتور أحمد أبو عمر  والدكتور وليد الرفاعي والدكتورة سها شلبى.
يستهدف 150 مريضا: برنامج للكشف المبكر عن القصور الكلوى المزمن بطب طنطا
يستهدف 150 مريضا: برنامج للكشف المبكر عن القصور الكلوى المزمن بطب طنطا
يستهدف 150 مريضا: برنامج للكشف المبكر عن القصور الكلوى المزمن بطب طنطا
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