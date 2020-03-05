رئيس جامعة طنطا يكرم وزير التعليم العالي الأسبق بمؤتمر جمعية أصدقاء مرضى الأورام

كرم الدكتور مجدي سبع رئيس جامعة طنطا، مساء اليوم الخميس، الدكتور حسين خالد وزير التعليم العالي الأسبق ورئيس لجنة القطاع الطبي، وذلك علي هامش فعاليات المؤتمر العلمى الثاني لجمعية أصدقاء مرضى الأورام بمستشفيات جامعة طنطا، بالتعاون مع قسم الأورام بطب طنطا، والذي انطلقت فعالياته اليوم بقاعة المؤتمرات بنادى طنطا الرياضي.
كما كرم رئيس جامعة طنطا، عددا من رواد الأورام وأساتذة الطب بالجامعات المصرية وهم الدكتور ياسر عبد القادر أستاذ الأورام بالقصر العيني، والدكتور محسن مختار أستاذ الأورام بالقصر العيني، والدكتور احمد غنيم عميد طب طنطا، والدكتور هشام توفيق ، والدكتور مجدي الخفناوى، والدكتور ناصر عبد الباري ووكيل طب المنوفية، والدكتور عبد العزيز عبد الدايم عميد علوم طنطا، والدكتور شادي إليا انيس، والدكتور محمد أبو الفتوح جامعة المنوفية، والدكتورة رشا حجازي بطب الزقازيق، والدكتور ماهر عيدروس أستاذ الأورام بطب الزقازيق، والدكتور يسرى واصف رئيس قسم الأورام بالمعهد العسكري ، والدكتورة ايمان عبد الرازق المنوفية، والدكتور احمد عبيد بطب كفر الشيخ ، والدكتور عماد صدقة رئيس قسم الأورام بكفر الشيخ ، والدكتور طه قرع، والدكتورة سمر جلال بطب طنطا ، وأماني خالد النادرى وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالغربية.