رئيس جامعة طنطا يكرم وزير التعليم العالي الأسبق بمؤتمر جمعية أصدقاء مرضى الأورام

كرم الدكتور مجدي سبع رئيس جامعة طنطا، مساء اليوم الخميس، الدكتور حسين خالد وزير التعليم العالي الأسبق ورئيس لجنة القطاع الطبي، وذلك علي هامش فعاليات المؤتمر العلمى الثاني لجمعية أصدقاء مرضى الأورام بمستشفيات جامعة طنطا، بالتعاون مع قسم الأورام بطب طنطا، والذي انطلقت فعالياته اليوم بقاعة المؤتمرات بنادى طنطا الرياضي.



