AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

نقيب المهندسين: المجلس الحالى للنقابة بذل مجهودات كبيرة فى ملف التعليم الهندسى

الخميس 05/مارس/2020 - 11:01 م
صدى البلد
Advertisements
شيماء مجدى
قال المهندس هاني ضاحي نقيب المهندسين، فى رده عن استفسارات بعض أعضاء الجمعية العمومية للنقابة عما تم فى ملف التعليم الهندسى إن مستوى التعليم الهندسي في مصر في هبوط منذ عدة سنوات وذلك يرجع إلى عدة أسباب منها وجود عدد 55 معهدا هندسيا في مصر وأداء بعضها لا يتناسب ومستوى التعليم الهندسي المطلوب حيث كانت تقبل الحاصلين على الثانوية العامة بمجموع 60 و 62% .

وأشار  إلى ان  النقابة اتخذت في هذا الاطار بالتعاون مع وزارة التعليم العالى عدة قرارات أهمها إيقاف إصدار تراخيص للمعاهد الهندسية لمدة خمس سنوات على ان تحدد الأعداد طبقا للتخصصات وحاجة العمل وكذلك تم تحديد مجموع القبول بالمعاهد الهندسية ليصل الحد الأدنى للقبول إلى 80% فأكثر بالإضافة إلى تكوين لجنة بقطاع التعليم الهندسي بالمجلس الأعلى للجامعات يختص بتقييم ومراجعة الداء واتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة.

وكشف ضاحى أن الفترة القادمة ستشهد عدة إجراءات لتحسين جودة التعليم الهندسي منها إخضاع الطالب المرشح لكلية الهندسة بامتحان قدرات للقبول بكليات الهندسة أو المعاهد بشكل عام.

وأكد أن قانون مزاولة المهنة سيشهد مراحل زمنية متعددة منها فترة رفع مستوى ثم بعد ذلك مزاولة المهنة وذلك سيصب في صالح المهنة ويحد من أعداد المهندسين ورفع مستوى المهنة ومن ثم رفع مستوى المهندس وتلبية احتياجات سوق العمل. 

 وفى نهاية حديثه شدد نقيب المهندسين بأن المجلس الحالى للنقابة بذل مجهودات كبيرة فى ملف التعليم الهندسي وسيكمل المشار للحد من أعداد المهندسين والوصول بمستوى يليق بالمهنة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أمين صندوق المهندسين في حوار لـ صدى البلد: نأمل استكمال مشروعات الإسكان في 2020.. والموارد من أهم الصعوبات التي تواجه النقابة.. وزيادة المعاشات أهم إنجازاتنا في 2019

"المهندسين" تستقبل شباب خمس دول إفريقية .. شفيق: ملف إفريقيا أحد أهم اهتمامات مجلس النقابة برئاسة ضاحي.. وأمين الصندوق: في طريقنا لتبادل الخبرات مع دول القارة السمراء

نقيب مهندسي مصر يناشد اتحاد المهندسين العرب لرفع قدرات المكاتب الاستشارية العربية

بعد اكتمال النصاب القانوني.. الهندسة المعمارية تعقد جمعيتها العمومية العادية.. اعرف التفاصيل كاملة

هاني ضاحي أمام عمومية المهندسين: ادخال التحول الرقمي.. رفع مستوى التعليم الهندسي.. نسعى لإصدار قانون النقابة الجديد.. وتحقيق فائض كبير فى الموارد

نقيب المهندسين: النقابة تعمل على تحقيق فائض مستمر

ترشيحاتنا

تطور جديد.. تركي آل الشيخ يكشف موقفه من إدارة الأهلي

مصطفى بكري يكشف كواليس الدقائق الأخيرة قبل تنحي مبارك.. فيديو

بشرى لخريجي كلية تجارة.. اِعرف شروط التحاقك بوظيفة في بنك مصر

الإمارات توضح حقيقة منع دخول القادمين من مصر

عادل إمام ينشر صورة نادرة برفقة ابنائه.. اكتشف رد فعل جمهوره

ملكة جمال الأطفال في روسيا: أنا من الشرابية.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بمناسبة عيد ميلاده الـ34.. هذا سر عشق المصريين لـ شيكابالا.. وقصة هذا اللقب

لتصبح سائقا محترفا.. 10 حيل لن تتعلمها في مراكز قيادة السيارات

بفستان كب.. بوسي في إطلالة أنيقة تستعيد ذكرياتها