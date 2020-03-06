إحباط محاولة تهريب 1186 طربة لمخدر الحشيش داخل إحدى سيارات النقل بالسويس.. شاهد

نجحت الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض على أحد العناصر الإجرامية أثناء تهريب كمية من المواد المخدرة من شرق المجرى الملاحى لقناة السويس إلى غربها مخبأة داخل مخزن سرى بإحدى سيارات النقل.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة اعتزام أحد العناصر الإجرامية (سائق – له معلومات جنائية - مقيم بمحافظة الشرقية) تهريب كمية من المواد المخدرة من شرق المجرى الملاحى لقناة السويس إلى غربها مخبأة داخل مخزن سرى بإحدى سيارات النقل.

عقب تقنين الإجراءات بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن السويس أمكن استهدافه وضبطه حال استقلاله السيارة المشار إليها بمنطقة شرق القناة بدائرة قسم شرطة الجناين، وعُثر بداخلها على (1182 طربة لمخدر الحشيش "وزنت 150 كيلو جرام" – 5 كيلو جرام لمخدر الأفيون "مخبأة داخل مخزن سرى بكابينة القيادة بالسيارة"، مبلغ مالى)، وبمواجهته بالمضبوطات أيد ما جاء بالتحريات.

هذا وقد قدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى (10,000,000) جنيه.

كما تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من تحديد باقى عناصر التشكيل العصابى المتورط فى تهريب المواد المخدرة من شرق المجرى الملاحى لقناة السويس إلى غربها داخل مخزن سرى بإحدى سيارات النقل، والسابق ضبط أحد عناصره حال إستقلاله السيارة المشار إليها بمنطقة شرق القناة بدائرة قسم شرطة الجناين بالسويس، وبحوزته ( عدد 1182 طربة لمخدر الحشيش وزنت 150 كيلو جرام ، 5 كيلو جرام لمخدر الأفيون .. مخبأة داخل مخزن سرى بكابينة القيادة بالسيارة ، مبلغ مالى ) .

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف باقى عناصر التشكيل بعدة مأموريات بمحال إقامتهم والأماكن التى يترددون عليها والمحتمل إختبائهم بها ، أسفرت عن ضبط أحد العناصر الهاربة ( عاطل – مقيم بدائرة قسم شرطة ثالث العريش وله محل إقامة آخر بدائرة قسم شرطة النزهة بالقاهرة – مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى عدد 7أحكام قضائية صادرة ضده فى قضايا "تبديد، إيصالات" ) وذلك حال تواجده بدائرة قسم شرطة النزهة بالقاهرة .. وبحوزته ( عدد 15 طربة لمخدر الحشيش وزنت 1,500 كيلو جرام ، مبلغ مالى ، هاتف محمول ) .. وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. جارى تكثيف الجهود لضبط باقى العناصر التشكيل .