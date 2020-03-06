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مرأة

قبل رمضان .. طرق سريعة لحفظ البرتقال بسهولة

الجمعة 06/مارس/2020 - 07:00 ص
صدى البلد
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ريهام قدري
تزداد حاجتنا إلى عصائر طازجة لتعوض الجسم بالمياه والڤيتامينات وتقلل من استهلاكنا للعصائر الجاهزة او البودرة للحصول على أقصى إستفادة للجسم.

عصير البرتقال من العصائر الحلوة وذات الشعبية الكبيرة وتزداد قيمته الغذائية باضافة عصير الجزر له، وهو متوفر بأسعار معقولة حاليًا، ويحتوي عصير البرتقال على العديد من الفوائد الصحية للجسم، منها:

يقي من الإصابة بمرض السرطان، ويحدّ من علامات الشيخوخة، ويساعد على تعزيز حصانة الجسم، ويزيل السموم، ويحسن الدورة الدموية، ويخفض من مستويات الكولسترول السيئ في الدّم، بالإضافة إلى أنّه يحسن من ضغط الدّم، ويعمل على منع الالتهابات داخل الجسم، حيث يحتوي على العديد من الفيتامينات منها: فيتامين أ، فيتامين سي، وعدد من المعادن منها النحاس، والمغنيسيوم، والبوتاسيوم، والفولات، كما يحتوي على الثيامين،والبروتينات

طرق حفظ عصير البرتقال هناك العديد من الطرق لحفظ عصير البرتقال، ومن أهمها ما يلي:

إمكانيّة وضع عصير البرتقال في زجاجة مغطاة أو علبة بلاستيكية، مع ضغط الغطاء بشكل جيد، وبهذه الطريقة سوف يدوم عصير البرتقال لمدّة تتراوح بين يومين إلى ثلاثة أيام.

 إمكانيّة وضع العصير في وعاء مغلق بشكل محكم، ثمّ تجميد العصير مع ترك ما يقارب من 1.25سم من أعلى الوعاء، وذلك لأنّ العصير سوف يتمدد عند تجمده، ومن الممكن الاحتفاظ بعصير البرتقال مجمدًا لمدّة تتراوح بين ثلاثة إلى أربعة أشهر، ومن الممكن الاحتفاظ بالعصير المجمد بعد إذابته لمدّة يومين أو ثلاثة أيام.

 إمكانية تجميد عصير البرتقال المركز عبر وضعه في قوالب الثلج وإضافته للعصائر او السلاطات او الأطعمة لإضافة نكهة محببة .

طريقة معرفة صلاحية عصير البرتقال .. من الممكن التأكد من صلاحية عصير البرتقال من خلال عدّة أمور هي:

٭ رائحة العصير، فإن كانت متغيرة أو فاسدة يجب التخلص منه.

٭ نكهة العصير أو مظهره، فإن كانت النكهة متغيرة أو مظهره غير جيد فيجب التخلص منه.

٭ ظهور العفن على سطح العصير، وهو دلالة على أنّه فاسد وغير صالح للاستخدام.

٭ إمكانيّة الاحتفاظ بعصير البرتقال طازجًا بعد صناعته لمدّة ثلاثة إلى أربعة أيام.

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