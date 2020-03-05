مايا مرسي: انعقاد المنتدى الاقتصادي العالمي للمرأة رغم التحديات في العالم دليل قدرتنا

وجهت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة الشكر إلى كل من شارك في انجاح المنتدى الاقتصادي العالمي الأول للمرأة وخروجه بصورة مميزة.









وأعربت خلال كلمتها في ختام المنتدى عن امتنانها لكل من آمن بالفكرة، وأشارت إلى أن عقد هذا المنتدى رغم كل العقبات والتحديات والظروف التي يمر بها العالم دليل على أن المرأة قادرة علي القيام بكل شيء ولا يقف أمامها شيء.





وأشارت إلى أن جميع من شاركوا فى المنتدى لديهم روح رائعة وإيمان بقدرتهم على النجاح والثقة في أن مجتمعاتنا لديها القدرة علي العمل معا، معربة عن سعادتها بأن جميع رائدات الاعمال المشاركات هذا العام اللاتي جئن بأفكار رائعة جزء من هذا المنتدى الذي لم يكن لينجح بدونهن .



