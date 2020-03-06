26 مليار جنيه .. ماذا حدث بالبحيرة في عهد الرئيس السيسي

تواصل الدولة أعمالها فى تطوير البنية التحتية وإقامة المئات من المشروعات الخدمية والتنموية بنطاق محافظة البحيرة فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير حياة كريمة لكافة المواطنين والعمل على تلبية كافة احتياجاتهم.

وفى إطار ذلك أعلن اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة عن تنفيذ ١٠٧٤ مشروعا على أرض محافظة البحيرة فى كافة مجالات البنية التحتية والخدمات من "تعليم ،وصحة،واستثمار ،وثقافة، وسياحة" وذلك بإجمالى استثمارات تقدر بمبلغ ٢٦ مليار جنيه.

جاء ذلك خلال جولته التفقدية بمركز ومدينة كوم حمادة والتى تفقد خلالها المشاريع الجاري تنفيذها ومنها"مجمع المواقف، ومراكز التطوير وتكنولوجيا المعلومات ،والكبارى الجارى إنشاؤها ،ومستشفى كوم حمادة الجديد ،وأعمال الرصف".





وأشار المحافظ إلى أن هناك عدة مشروعات ضخمة تم تفقدها اليوم سيتم افتتاحها فى احتفالات ذكرى ثورة ٣٠ يونيو منها "مستشفى كوم حمادة ،وكوبرى بولين ،ومجمع المواقف"

وأكد المحافظ أن حجم ما تم إنجازه من مشروعات تجاوز خلال الفترة القصيرة الماضية ما تم إنجازه في سنوات عدة وما كان لذلك أن يتم لولا القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وجهود الدولة المصرية الداعمة لكافة المشروعات القومية الجاري تنفيذها لصالح المواطن المصري ورفعة شأنه.



