AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ثقافة

2700 سنة وبئر عميقة وجرانيت وردي .. صبري فرج يكشف أسرارا وأحداثا مثيرة في تاريخ هرم زوسر بسقارة

الجمعة 06/مارس/2020 - 12:17 ص
صدى البلد
Advertisements

كشف صبري فرج مدير عام آثار سقارة عددا من الأسرار والأحداث المثيرة في تاريخ هرم زوسر المدرج، والذي تم افتتاحه اليوم الخميس بعد انتهاء ترميمه وتطويره.

وقال صبري لموقع صدي البلد من داخل ممرات الهرم اليوم: هناك مدخل جنوبي للهرم، وهذا المدخل تم نحته في العصر الصاوي الأسرة 26.

وتابع: تم نحته لأجل أعمال الترميم الخاصة ببئر الدفن للملك زوسر،وبئر الدفن هذا من عصر الأسرة 3 ومؤسسها الملك زوسر قبل حوالي 2700 سنة قبل الميلاد.

وقال: بئر الدفن عمقه 28 متر وفي نهايته من أسفل التابوت ويتكون من 32 كتلة من حجر الجرانيت الوردي، وحجم هذا التابوت 5.75*4.75 م

وأشار إلي أنه للهرم مدخل آخر يسمي المدخل الشمالي، ويؤدي بعد السير في ممرات طويلة إلي حجرة التابوت، وهذه الممرات يتراوح طولها ما بين 3-5 كم داخل الهرم.

وكشف صبري فرج أنه في عام 1920 تم إجراء حفائر، ونتج عنها العثور علي 40 ألف إناء داخل ممرات الهرم،وكان أغلبها من الحجر والمرمر والديوريت.

وأضاف: مشروع الترميم والتطوير بدأ العمل فيه عام 2006 وتوقف في 2011 لمدة عامين،وتم استئنافه مرة أخرى في 2013 ، ومشروع الترميم متكامل لمجموعة الملك زوسر الهرمية المتكاملة ايضا.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أقدم بناء حجري في التاريخ.. انتهاء ترميم هرم سقارة المدرج وافتتاحه خلال أسابيع.. صور

بعد انتهاء ترميمه وتطويره.. آخر استعدادات افتتاح هرم زوسر المدرج والمنطقة المحيطة به.. صور

افتتاحه الخميس.. أبرز 8 معلومات عن هرم سقارة المدرج

قبل افتتاحه بساعات.. صور تظهر روعة ممرات هرم زوسر بسقارة بعد ترميمه

العناني: كنوز سقارة متحف مفتوح يجسد عظمة تاريخ مصر.. صور

وزير الإسكان في جولته بـ هرم زوسر: ننحني احتراما للمعماري المصري القديم..صور

ترشيحاتنا

اهم الاخبار: السعودية تحاصر الكورونا .. الدولار رايح جاى .. الأهلي يطيح بصالح جمعة

حادث مرعب.. مصرع 12 شخصا وإصابة ١١ آخرين في تصادم 3 سيارات بطريق الإسماعيلية

40 مليون جنيه ومقعدان فقط.. شاهد أغلى سيارة في العالم من بنتلي

فجر السعيد لـ مرددي الشائعات: أنا في مصر والعدو محروق منها

بعد ما فضحت طليقها خالد عليش.. 10 إطلالات جريئة لـ ميما الشامي

قرار عاجل من وزارة الصحة التونسية بشأن مواجهة الترجي والزمالك

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

40 مليون جنيه ومقعدان فقط.. شاهد أغلى سيارة في العالم من بنتلي

جمال الغندور يحتفل بأول تجربة var رسمية في الدوري.. صور

بمناسبة عيد ميلاده الـ34.. هذا سر عشق المصريين لـ شيكابالا.. وقصة هذا اللقب