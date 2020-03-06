2700 سنة وبئر عميقة وجرانيت وردي .. صبري فرج يكشف أسرارا وأحداثا مثيرة في تاريخ هرم زوسر بسقارة

كشف صبري فرج مدير عام آثار سقارة عددا من الأسرار والأحداث المثيرة في تاريخ هرم زوسر المدرج، والذي تم افتتاحه اليوم الخميس بعد انتهاء ترميمه وتطويره.

وقال صبري لموقع صدي البلد من داخل ممرات الهرم اليوم: هناك مدخل جنوبي للهرم، وهذا المدخل تم نحته في العصر الصاوي الأسرة 26.

وتابع: تم نحته لأجل أعمال الترميم الخاصة ببئر الدفن للملك زوسر،وبئر الدفن هذا من عصر الأسرة 3 ومؤسسها الملك زوسر قبل حوالي 2700 سنة قبل الميلاد.

وقال: بئر الدفن عمقه 28 متر وفي نهايته من أسفل التابوت ويتكون من 32 كتلة من حجر الجرانيت الوردي، وحجم هذا التابوت 5.75*4.75 م

وأشار إلي أنه للهرم مدخل آخر يسمي المدخل الشمالي، ويؤدي بعد السير في ممرات طويلة إلي حجرة التابوت، وهذه الممرات يتراوح طولها ما بين 3-5 كم داخل الهرم.

وكشف صبري فرج أنه في عام 1920 تم إجراء حفائر، ونتج عنها العثور علي 40 ألف إناء داخل ممرات الهرم،وكان أغلبها من الحجر والمرمر والديوريت.

وأضاف: مشروع الترميم والتطوير بدأ العمل فيه عام 2006 وتوقف في 2011 لمدة عامين،وتم استئنافه مرة أخرى في 2013 ، ومشروع الترميم متكامل لمجموعة الملك زوسر الهرمية المتكاملة ايضا.