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تعليم

9 إجراءات اتخذتها التعليم لدعم الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة .. تعرف عليها

الجمعة 06/مارس/2020 - 05:01 ص
الطلاب ذوي الاحتياجات
الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة
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ياســـمين بدوي
قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إن الوزارة اتخذت عددا من الإجراءات لدعم الطلاب ذوي القدرات الخاصة.

وأوضح وزير التربية والتعليم ، أن هذه الإجراءات شملت:

* تدريب معلمي مدارس الاحتياجات الخاصة ومعلمي المدارس الدامجة بالتعليم العام والفني

* إقامة العديد من البطولات والمسابقات المحلية والجمهورية

 *افتتاح فصول لمزدوجي ومتعددي الإعاقة لأول مرة في مصر.

* إنشاء مركز ريادة لتأهيل ذوي القدرات الخاصة والذي يعد المركز الاول علي مستوي الوطن العربي من حيث المساحة والخدمات.

* إعداد المناهج الجديدة لطلاب التربية الفكرية في إطار مناهج 2.0  

* إعداد مواءمة المناهج لطلاب الصم وضعاف السمع والطلاب المكفوفين وذلك بالتعاون مع عدد من الخبرات الدولية ومنظمة يونيسيف وكلية علوم ذوي الاعاقة والتأهيل في جامعة الزقازيق 

* تطوير 3 مراجع توفر المبادئ التوجيهية والإرشادات لصانعي الكتب المدرسية والعاملين في مجال التعليم لتكييف مخرجات التعلم والمواد التعليمية مع مختلف أنواع الإعاقات الذهنية والحسية.

* تبني أساليب تدريس دامجة تعزز اكتساب المهارات المعرفية وغير المعرفية والحياتية عند الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة.

* تدريس لغة الإشارة كلغة جديدة تدرس لجميع الطلاب الأصحاء في المدارس في نظام التعليم الجديد احتراما لأهمية تعامل هؤلاء الطلاب الأصحاء مع زملائهم من ذوي الاحتياجات الخاصة.
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