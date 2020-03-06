9 إجراءات اتخذتها التعليم لدعم الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة .. تعرف عليها

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إن الوزارة اتخذت عددا من الإجراءات لدعم الطلاب ذوي القدرات الخاصة.





وأوضح وزير التربية والتعليم ، أن هذه الإجراءات شملت:





* تدريب معلمي مدارس الاحتياجات الخاصة ومعلمي المدارس الدامجة بالتعليم العام والفني





* إقامة العديد من البطولات والمسابقات المحلية والجمهورية





*افتتاح فصول لمزدوجي ومتعددي الإعاقة لأول مرة في مصر.





* إنشاء مركز ريادة لتأهيل ذوي القدرات الخاصة والذي يعد المركز الاول علي مستوي الوطن العربي من حيث المساحة والخدمات.





* إعداد المناهج الجديدة لطلاب التربية الفكرية في إطار مناهج 2.0





* إعداد مواءمة المناهج لطلاب الصم وضعاف السمع والطلاب المكفوفين وذلك بالتعاون مع عدد من الخبرات الدولية ومنظمة يونيسيف وكلية علوم ذوي الاعاقة والتأهيل في جامعة الزقازيق





* تطوير 3 مراجع توفر المبادئ التوجيهية والإرشادات لصانعي الكتب المدرسية والعاملين في مجال التعليم لتكييف مخرجات التعلم والمواد التعليمية مع مختلف أنواع الإعاقات الذهنية والحسية.





* تبني أساليب تدريس دامجة تعزز اكتساب المهارات المعرفية وغير المعرفية والحياتية عند الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة.



