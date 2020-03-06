بحضور مجدي يعقوب.. مؤتمر للكشف المبكر عن ارتفاع ضغط الشريان الرئوي

يفتتح اليوم الجمعة، الدكتور أيمن السيد سالم أستاذ ورئيس قسم الصدر بقصر العيني جامعة القاهرة، المؤتمر العلمي الخامس لقسم الأمراض الصدرية، حول ارتفاع ضغط الشريان الرئوي ، وذلك بحضور الدكتور مجدي يعقوب.





َويناقش المؤتمر هذا العام أهمية الاكتشاف المبكر لمرض ارتفاع ضغط الشريان الرئوي ، وارتباطه بالأمراض الأخرى بحضور أساتذة الأمراض الصدرية وأمراض القلب والكبد والكلى.





ويضم المؤتمر لفيفا من الأطباء والمتخصصين، منهم د. أشرف حاتم وزير الصحة السابق وأستاذ الأمراض الصدرية، د.يوسف أمين مدير وحدة ارتفاع ضغط الشريان الرئوي، ود. مدحت عبد الخالق أستاذ الأمراض الصدرية