إثارة الغبار نحو الخصم والقفز.. الهوسييت والبيبوب أشهر الألعاب الشعبية في الثقافة الجنوبية بالبحر الأحمر

تتميز منطقة حلايب وشلاتين بمميزات وعادات وطابع خاص يختلف عن اى مكان فى مصر توارثوها جيل بعد جيل ارتبطت تلك العادات بالمناسبات والاحتفالات ورغم مرور الزمن واختلاف المناسبات إلا أن العادات والممارسات احتفظت بشكلها وطريقتها وأدواتها ومن تلك الممارسات لعبه كما يحب أن يطلق عليها ابناء الجنوب فيما يراها أهل الشمال بكافة محافظات مصر رقصة أنها الهوسييت أما "البيبوب" فيراها الجميع لعبة.

يقول النائب ممدوح عمارة عن دائرة حلايب وشلاتين عن حزب مستقبل وطن إن الهوسييت تبدأ بإثارة الغبار تجاه المنافس ، ونطلق عليها لعبة حيث كانت قديما جزء من تفاصيل الحروب فى العصور الفرعونية، وكانت تتميز بضبط إيقاع الخطى مع التحكم في السيف، حيث كانت تمارس قديما احتفالات بالعودة من الانتصار على العدو البعيد، أو الاستعداد لملاقاته والتدرب على مواجهته.

يضيف عمارة عن دائرة حلايب وشلاتين عن حزب مستقبل وطن عادات وتقاليد بجاوية لأهل حلايب وشلاتين في أعراسهم ومناسباتهم الاجتماعية، احتفالات خاصة بهم، يأنف ابناء الجنوب من تسميتها رقصات، فتكون في وصفهم ألعاب، لأن الرقص عندهم مخصص للنساء والفتيات حيث يجتمع الناس في الأفراح حول لعبتهم الشهيرة "الهوسييت" التي تكون عبارة عن تحدي بين شخصين وسط حلقة نصف دائرية من المصفقين بتناغم مع آلة الباسينكوب "الطنبورة" ، يكون فيها التحدي قائم على قدرة كل شخص منهما بتحكمه في السيف.

يشير الباحث البيئى ابن الجنوب على دورا هناك لعبة أخرى أيضا، تسمى "بيبوب" وهي تمثل وجهة أخرى للتحديات في ألعابهم، بين أثنين من الشباب، في القفز لأعلى، يحاول كل واحد إثبات رشاقته وقدرته على العلو أكثر من الآخر… وغالب هذه الألعاب في الأصل هي تدريبات لتأهيل البجاوي أو ابن الجنوب نفسه كمحارب يمتلك القدرة والشجاعة الكافية على العيش داخل الصحراء وهو قادر على حمل السيف ومواجهة الصعاب.