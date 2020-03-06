زيادة متوقعة في أسعار الفول خلال شهر رمضان بنسبة 20%

أكد أحمد الباشا إدريس، رئيس شعبة الحاصلات الزراعية بغرفة القاهرة التجارية، إن شهر رمضان سيشهد ارتفاعًا في أسعار الفول بنسبة 20% ، نظرًا لارتفاع الطلب خلال الشهر الكريم، لافتًا إلى أن الفول من السلع التي يتزايد عليها الطلب بنسبة 300 % خلال شهر رمضان الكريم.





وأضاف "إدريس" في تصريح خاص لــ"صدى البلد" أن مصر تستورد نحو 95% من حجم احتياجاتها، ومع انخفاض الاستيراد بسبب تفشي فيروس كورونا، قد يؤدي ذلك إلى عدم القدرة على توريد الدول الخارجية للفول للسوق المصري، وبالتالي هبوط الكمية المتاحة، موضحًا أن أستراليا من أكثر الدول توريدًا لمصر بنسبة 66%.





ولفت إلى أن الشركات تعاقدات على استيراد كميات من الفول مع شركات أسترالية، إلا أن التخوف من نقص المعروض إلى أستراليا، بعد الحرائق التي اندلعت في الغابات الأسترالية، موضحًا أن سعر الفول حاليًا 17 جنيها للكيلو.