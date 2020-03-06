أم تقتل طفلتها خنقا لإلقائها الطعام على الأرض .. صور

عندما تنعدم الرحمة يصب كل شئ مباح، هذه العبارة تصف جريمة بشعة ارتكبتها إحدى الأمهات تجاه ابنتها حيث قامت بخنقها عبر تعبئة الخبز في فمها وهي في حالة غضب عقابًا على رميها الطعام على الارض.

ووقعت الجريمة المروعة في مدينة أومسك الروسية، حيث كانت الطفلة الصغير تتناول نصف رغيف خلال أحد وجباتها حين قامت بإلقاء الطعام على الارض.

ووفقًا لصحيفة " ديلي ميل"، كشف مقطع فيديو أبعاد الجريمة الشنيعة التي ارتكبتها الأم تجاه ابنتها الرضيعة ، حيث يظهر الفيديو الذي يقشعر لها الابدان، لام وهي تجبر ابنتها على ابتلاع الخبر وهو في حلقها، لتختنق الطفلة حتى الموت.

حاولت البالغة من العمر 28 عامًا انقاذ الطفلة بصب الماء في حلقها لتليين الخبز ولكن الطفلة كانت فارقة الحياة.

وبعد ذلك قام عشيق الأم بلف جثة الفتاة الصغيرة في منشفة ووضعها في حقيبة رياضية زرقاء ثم "التخلص منها" في مكان غير معروف.

في الأيام التي تلت ذلك عندما أصبح الجيران متشككين بشأن الفتاة المفقودة ، اعترفت الأم أن ابنتها ماتت لكنها و ألقت باللوم على شريكها.

اعترفت الأم في وقت لاحق بالذنب ، وفي قفص المحكمة كانت الام تبكي تخفي وجهها في غطاء معطفها.

وفي النهاية حكم عليها بالسجن 11 عامًا، لتسببها في وفاة ابنتها.