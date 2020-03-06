برلمانية :عودة سوريا لجامعة الدول العربية يتطلب منها أن تتجاوب مع قوانينها

قالت النائبة سامية رفلة ، عضو لجنة الشؤن الخارجية بالبرلمان، أن حسم "أحمد أبو الغيط" الأمين العام لجامعة الدول العربية لموضوع عودة سوريا لجامعة الدول العربية أمر مبكر الحديث فيه في ظل وضعها الحالي و الصراعات الداخلية و عدم إستقرار الأوضاع فى سوريا.





وصرحت رفلة فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن عودة سوريا لجامعة الدول العربية يستلزم من سوريا ان تتجاوب مع الجامعة في قوانينها و أن تكون اهدفها متجاوبه مع أهداف الجامعة وتحسين علاقاتها بالدول العربية ، وبالتالي لا يمكن عودتها دون أن تحدث هذه الضوابط.





وأضافت عضو لجنة الشئون الخارجية بالبرلمان: "تحولت سوريا إلى مطمع وصراع بين جبهات عده وبالأخص روسيا التي دعمت النظام السوري منذ بدايته حتى الأن ، ورغم التدخل التركي إلا أنني "لا أثق في التدخل التركي" الذي له بالتأكيد مصالح ومطامع من تدخله.





وكان قد قال أحمد أبو الغيط ، الأمين العام لجامعة الدول العربية خلال كلمته بإجتماع مجلس الجامعة بالدورة الـ/153، إن الظروف الحالية لا تدعم عودة عضوية سوريا إلى الجامعة، موضحا أن الأمر له حسابات سواء من جانب الجامعة أو سوريا نفسها.





وتابع أبو الغيط: "هناك بعض التوجهات التي تقول إن الوضع لم يتغير كثيرا".





ورأى الأمين العام لجامعة الدول العربية أن الأزمة السورية أصبحت منحصرة في إدلب فقط، مضيفا: "من المستبعد أن يحدث توافق روسي تركي، على حل يمنع عودة النظام السوري إلى إدلب".





وأكمل أبو الغيط: "نشاهد أهل لنا في سوريا وهم يشردون بمئات الآلاف، ونراهم يطرقون أبواب اللجوء وصار أمرهم ورقة ضغط ومساومة يتم التلاعب بها".





وأستطرد: "القوى الخارجية لعبت دورا سلبيا في ليبيا وسوريا واليمن أدى إلى تفاقم النزاعات وآن لها أن ترفع أياديها عن الأراضي العربية"، لافتا إلى أن الصراعات أنهكت العالم العربي وفتحت شهية الجيران للتوغل والتمدد في المنطقة.