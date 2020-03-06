بعد أن أعلن عنه وزير التعليم .. 5 معلومات عن مركز ريادة لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة

وفيما يلي ينشر موقع صدى البلد 5 معلومات عن مركز ريادة لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة :

* يعد المركز الاول على مستوى الوطن العربي من حيث المساحة والخدمات المقدمة

* يرعى أبناءنا من ذوي الاعاقة السمعية والاعاقة الفكرية واضطراب التوحد واضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه

*يقدم المركز خدمات الفحص والتشخيص و وضع الخطط الفردية وتنمية المهارات

*يحتوي على ورش عملية و وحدات علاج سلوكي وتنمية مهارات وعلاج مائي وعلاج حركي

*يقدم المركز نظام إقامة فندقي