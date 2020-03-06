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تعليم

بعد أن أعلن عنه وزير التعليم .. 5 معلومات عن مركز ريادة لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة

الجمعة 06/مارس/2020 - 07:59 ص
وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
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ياســـمين بدوي
أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ، أن الوزارة أنشأت مركز ريادة لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة بالعاشر من رمضان .

وفيما يلي ينشر موقع صدى البلد 5 معلومات عن مركز ريادة لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة :

* يعد المركز الاول على مستوى الوطن العربي من حيث المساحة  والخدمات المقدمة

* يرعى أبناءنا من ذوي الاعاقة السمعية والاعاقة الفكرية واضطراب التوحد واضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه
 
*يقدم المركز خدمات الفحص والتشخيص و وضع الخطط الفردية وتنمية المهارات

*يحتوي على ورش عملية و وحدات علاج سلوكي وتنمية مهارات وعلاج مائي وعلاج حركي 

*يقدم المركز نظام إقامة فندقي

جدير بالذكر أنه كانت قد احتفلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالتعاون مع شركائها، من بينهم منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) وبدعم من السفارة البريطانية في القاهرة ، بالانتهاء من عمل ثلاثة مراجع استراتيجية رئيسية في مجال التعليم الدامج هي: "أطر برامج ومناهج ذوي الإعاقة الفكرية لمرحلة رياض الأطفال ومرحلة التعليم الابتدائي حتى الصف الثالث الابتدائي، ودليل موجهات إعداد المواد التعليمية (الورقية والرقمية) للطلاب ذوي الإعاقات الحسية، ودليل معلم الدمج للصفوف الثلاثة الأولي من المرحلة الابتدائية" والتي تم وضعها في ضوء نظام التعليم الجديد "التعليم 2.0".
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