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برلمان

بعد غد.. خطة النواب تناقش تعديل قانون الإجراءات الضريبية الموحد بحضور وزير المالية

الجمعة 06/مارس/2020 - 04:01 ص
لجنة الخطة والموازنة
لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب
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ماجدة بدوى
تناقش لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور حسين عيسي، قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018 وذلك فى إجتماع مشترك مع مكتب لجنة الشئون الاقتصادية.

كما تناقش اللجنة فى اجتماعها بعد غدا الأحد ، قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بإصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد، فى اجتماع مشترك مع مكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية)، وذلك بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية.

ومن المقرر أن يعود مجلس النواب لعقد جلساته العامة يوم الأحد المقبل حتى يوم الثلاثاء المقبل.
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