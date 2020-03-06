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سيارات

بعد التخفيض.. تويوتا ياريس هاتشباك بسعر جديد كليًا.. تعرف عليه

الجمعة 06/مارس/2020 - 02:01 ص
صدى البلد
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عزة عاطف
كشفت شركة تويوتا عن تخفيض جديد في أسعار سيارة ياريس هاتشباك وصل إلى ١٠ آلاف جنيه، حيث انخفض سعر السيارة من ٣١٥ إلى ٣٠٥ آلاف جنيه في السوق المصري.

تأتي سيارة تيوتا ياريس بعجلات رياضية قياس ١٥ بوصة ومحرك سعة ١.٥ لتر بقوة ١١٠ حصان، بالإضافة إلى ناقل حركة بعزم دوران ١٣٦ نيوتر لكل متر مع ٦ سرعات مختلفة.

تميزت ياريس بعدد من الأنظمة التكنولوجية الحديثة مثل نظام الفرامل المانعة الانغلاق ABS، والوسائد الهوائية الأمامية، التوزيع الالكتروني الفرامل، علاوة على المرايا كهربائية في الجانبين.

يمكن لسيارة تويوتا ياريس هاتشباك التسارع في وضع الثبات حتى ١٠٠ كم في مدة زمنية قصيرة تصل إلى ١١ ثانية، مع كمية استهلاك ضئيلة للوقود تقدر بـ ٤.٥ لتر.

وقد أعلنت شركة تويوتا عن تخفيضاتها لعام ٢٠٢٠ في فئة واحدة، حيث كشفت عن تخفيض بقيمة ١٠ آلاف جنيه لينزل سعر السيارة إلى ٣٠٥ ألف جنيه مصري.
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