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حوادث

تجديد حبس مهندس وزوجته لاتهامهما باختلاق واقعة اقتحام ملثمين لمنزلهما

الجمعة 06/مارس/2020 - 02:00 ص
تجديد حبس
تجديد حبس
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قسم الحوادث
جدد قاضي المعارضات حبس حبس مهندس بالمعاش وزوجته 15 يومًا على ذمة التحقيقات لاتهامهما باختلاق واقعة قيام ملثمين بسرقتهما حال تواجدهما بمسكنهما لكثرة ديونه.

تلقى قسم شرطة ثان العامرية بالإسكندرية بلاغا من "مهندس بالمعاش"، مقيم بدائرة القسم، بأنه أثناء تواجده بمسكنه وبرفقته زوجته "ربة منزل"، فوجئا بدلوف ثلاثة أشخاص مُلثمين، لمسكنهما من الباب الخلفي وهددوهما وتعدوا عليهما بالضرب فأصابوه بجروح متفرقة واستولوا على مبلغ مالى قدره (250ألف جنيه) وفروا هاربين.

تم تشكيل فريق بحث جنائى بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بالإسكندرية توصلت جهوده إلى عدم صحة أقوال المبلغ.

وبمناقشة (زوجته) قررت بقيام زوجها بافتعال الواقعة وإحداث إصابته بنفسه بسكين لكثرة ديونه والمبالغ المالية المستحقة عليه، وأرشدا عن السكين المستخدمة فى الواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وأخطرت النيابة المختصة لمباشرة التحقيق في الواقعة.
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