حبس لص لاتهامه بسرقة أجهزة كهربائية من شقة محاسب بمدينة السلام

جدد قاضي المعارضات حبس لص،15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامه بسرقة أجهزة من شقة محاسب بمدينة السلام.









تبلغ لقسم شرطة السلام أول من محاسب قرر باكتشافه سرقة ( شاشة LCD 49 بوصة ، شاشة كمبيوتر 24 بوصة ، جهاز لاب توب ماركة HP ، 2 هاتف محمول ) من داخل الشقة سكنه، ولم يتهم أو يشتبه في احد بارتكاب الواقعة.





بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال تفريغ كاميرات المراقبة وفحص المترددين على العقار محل الواقعة أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكابها عاطل، وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردده تمكن ضباط بوحدة مباحث القسم من ضبطه وبحوزته كمية من المفاتيح المصطنعة.





بمواجهته بالتحريات أيدها، واعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب "المفتاح المصطنع" باستخدام المفاتيح المضبوطة بحوزته، تم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليها بمسكنه .





باستدعاء المجني عليه تعرف على المضبوطات واتهمه بالسرقة، تم تحرير المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة التى قررت السابق.