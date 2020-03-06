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برلمان

3 اجتماعات لاقتصادية النواب لاستكمال مناقشة قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي

الجمعة 06/مارس/2020 - 08:15 ص
مجلس النواب
مجلس النواب
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ماجدة بدوى
تعقد اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد سمير ثلاثة اجتماعات بعد غدا الأحد ، تبدأها بالاجتماع الأول لمناقشة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 99 لسنة 2020 بشأن الموافقة على قرار مجلس إدارة بنك التنمية الإفريقي رقم 15/2019 الصادر بتاريخ 16/9/2019 بشأن تخصيص أسهم رأسمال بنك التنمية الإفريقي في إطار قواعد تحويل ملكية الأسهم المتاحة للاكتتاب خلال الفترة المنتهية في 30/4/2019، وأداتي اكتتاب جمهورية مصر العربية في إطار الزيادتين العامتين الخامسة والسادسة في رأسمال البنك، وذلك مشترك مع مكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشئون الإفريقية)استكمال نظر قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي.

وذلك فى اجتماع مشترك مع مكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة.

وتستكمل اللجنة فى اجتماعها الثانى والثالث  بعد غدا الأحد المقبل  لنظر قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي ،وذلك فى إجتماع مشترك مع مكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة وذلك بحضور مسئولين عن البنك المركزى.
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