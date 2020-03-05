نيفين جامع: المرأة تستحوذ على نسبة 37% من مشروعات ريادة الأعمال ودعمها محور رئيسي للحكومة

أكدت الدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، حرص الحكومة على توفير برامج شاملة لدعم وتمكين المرأة المصرية.





وأوضحت خلال كلمتها بالمنتدى الاقتصادي العالمي الأول للمرأة أن النساء يستحوذن على نسبة 37 % من مشروعات ريادة الأعمال.





كما أشادت بالدور البارز الذى يلعبه المجلس القومي للمرأة في دعم قضايا المرأة والسعي لتحقيق تواجد قوي للمرأة في كافة المحافل.



