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أخبار البلد

نيفين جامع: المرأة تستحوذ على نسبة 37% من مشروعات ريادة الأعمال ودعمها محور رئيسي للحكومة

الخميس 05/مارس/2020 - 11:47 م
المنتدى الاقتصادي
المنتدى الاقتصادي العالمي الأول للمرأة
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أمل مجدي
أكدت الدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، حرص الحكومة على توفير برامج شاملة لدعم وتمكين المرأة المصرية.

وأوضحت خلال كلمتها بالمنتدى الاقتصادي العالمي الأول للمرأة أن النساء يستحوذن على نسبة 37 % من مشروعات ريادة الأعمال.

كما أشادت  بالدور البارز الذى يلعبه المجلس القومي للمرأة في دعم قضايا المرأة والسعي لتحقيق تواجد قوي للمرأة في كافة المحافل.

وأشارت إلى حصول جهاز تنمية المشروعات على شهادة ختم النوع الاجتماعي وهو بمثابة شهادة عالمية تمنح للمؤسسات العامة التي تعمل على المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة وذلك من خلال دمج سياسات النوع الاجتماعي في جميع السياسات الداخلية وفي تنفيذ جميع المشروعات.
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