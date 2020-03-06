وزيري: البعثات الأجنبية خافت من ترميم أحد التماثيل وفريق مصري أتم المهمة على أكمل وجه

قال مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إنه في أبريل 2017 تم الإعلان عن أول تمثال تم ترميمه وكان هدية مصر للعالم وبلغ ارتفاعه 12 مترا بوزن 65 طنا وكان مكسر لـ 57 قطعة .





وأضاف مصطفى وزيري في حواره مع الإعلامي شريف عامر في برنامج " يحدث في مصر " المذاع على قناة " إم بي سي مصر"، أن كل البعثات الأجنبية المتواجدة في مصر كانت تخاف من ترميم هذا التمثال لكننا أصرينا على ترميم هذا التمثال وتم ترميمه على أكمل وجه.





وتابع مصطفى وزيري: " هناك قانون عالمي يحكم عملية الترميم، وهناك معيار يحكم عملية ترميم القطع الأثرية، وكل الأجانب اثنوا على ترميم القطع الاثرية في مصر".





ومن جانبه قال أحمد العربي مدير معبد الأقصر، إن تم إنجاز ترميم عدد من التماثيل الأثرية في معبد الأقصر، ويشارك في ترميم التماثيل فريق عمل مصري 100% يمتلكون الخبرات والكفاءات.