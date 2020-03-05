روتاري كايرو ويست وإشراقة للتنمية يطلقان مبادرة لرفع الوعي المجتمعي

أطلق نادى روتارى كايرو ويست برئاسة إسلام الغزولي بالتعاون مع جمعية إشراقه للتنمية والتدريب مبادرة باسم " وعيك يحمي مجتمعك " لرفع الوعي المجتمعي ودعم التنمية المعرفية خاصة لدى قطاعات الشباب.





وتم الإتفاق على عدد من الفاعليات والأنشطة التي من شأنها أن تساعد على رفع الوعي المجتمعي ودعم التنمية المعرفية ومنها عدد من الندوات والمحاضرات والمؤتمرات التي تدعم هذا المسار.





وتأتي مبادرة " وعيك يحمي مجتمعك " ضمن خطة التعاون التي تم توقيعها بين كل من نادي روتاري كايرو ويست وجمعية إشراقة للتنمية والتدريب في إطار الإهتمام بدعم الحركة الثقافية، وزيادة الإنتاج الثقافي والفكري والإبداعي على كافة المستويات ومن خلال استخدام كافة المنصات المعرفية المختلفة.



