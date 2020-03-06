بعد غد.. صناعة النواب تعقد جلسة استطلاع عن استراتيجية الحكومة في نشر ثقافة ريادة الأعمال

تعقد لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة النائب فرج عامر، فى اجتماعها بعد غد الأحد ، جلستي استطلاع ومواجهة حول استراتيجية الحكومة في شأن نشر ثقافة ريادة الأعمال والعمل الحر، بين الشباب.





يأتي ذلك في ظل التطور التكنولوجي والرقمي المتزايد، والتوسع في المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز القدرة التنافسية للتصدير لتحقيق الأهداف التنموية للدولة، وذلك بحضور محمد سعفان، وزير القوى العاملة.





كما تعقد اللجنة الجلسة الثانية أيضا بعد غد الأحد ، لاستطلاع ومواجهة بشأن استراتيجية الحكومة حول تنويع مصادر التمويل، وتحقيق التكامل بين مشروعات التنمية الممولة من شركاء التنمية، واستثمارات القطاع الخاص، وتوفير حزم تمويلية ملائمة لاحتياجات القطاع الخاص ، (بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي).