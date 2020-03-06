نائب رئيس جامعة الأزهر يكرم حفظة القرآن الكريم بكلية الشريعة في أسيوط

كرم الدكتور محمود صديق نائب رئيس جامعة الازهر للوجه القبلي ، والدكتور محمود عبد الرحمن عميد كلية الشريعة والقانون بأسيوط، والدكتور عبدالفتاح بهيج وكيل الكلية، الطلاب الفائزين فى مسابقة القرآن الكريم ، والتجويد، والإنشاد الديني للعام الجامعي ٢٠٢٠/٢٠١٩ م .
أقيمت مسابقة القرآن الكريم ، والتجويد، والإنشاد الديني للعام الجامعي ٢٠٢٠/٢٠١٩ م ، بكلية الشريعة والقانون بأسيوط.
حصل المكرمون على المراكز الأولى، و كذلك تم تكريم الطلاب الذين حصدوا المراكز الأولى فى "مسابقة التميز العلمي فى المواد الشرعية" التى أقيمت فى القاهرة على مستوى جميع كليات الشريعة والقانون بالجامعة فى المواد الشرعية.
فاز الطالب محمد حامد عبدالغني بالمركز الأول فى الفقه الحنفي والمركز الثاني فى أصول الفقه الحنفي، والطالب أحمد قناوي محمد بالمركز الثاني فى الفقه المقارن، والطالب أحمد عادل بالمركز الأول فى الفقه المقارن.