نائب رئيس جامعة الأزهر يكرم حفظة القرآن الكريم بكلية الشريعة في أسيوط

كرم الدكتور محمود صديق نائب رئيس جامعة الازهر للوجه القبلي ، والدكتور محمود عبد الرحمن عميد كلية الشريعة والقانون بأسيوط، والدكتور عبدالفتاح بهيج وكيل الكلية،

الطلاب الفائزين فى مسابقة القرآن الكريم ، والتجويد، والإنشاد الديني للعام الجامعي ٢٠٢٠/٢٠١٩ م .





أقيمت مسابقة القرآن الكريم ، والتجويد، والإنشاد الديني للعام الجامعي ٢٠٢٠/٢٠١٩ م ، بكلية الشريعة والقانون بأسيوط.





حصل المكرمون على المراكز الأولى، و كذلك تم تكريم الطلاب الذين حصدوا المراكز الأولى فى "مسابقة التميز العلمي فى المواد الشرعية" التى أقيمت فى القاهرة على مستوى جميع كليات الشريعة والقانون بالجامعة فى المواد الشرعية.



