وزير السياحة والآثار يجري حوارا باللغة الفرنسية مع سائحين في معبد الأقصر.. شاهد

أجرى خالد العناني وزير السياحة والأثار، لقاء مع وفدا سياحيا من بلجيكا باللغة الفرنسية خلال زيارته لمعبد الاقصر، وأ بدى السائحين سعادتهم بزيارة الاقصر ومشاهدة القطع الاثرية في محافظة الأقصر وأسوان .





واستعرض خالد العناني وزير السياحة والآثار، عددا من عمليات الترميم لـ تماثيل أثرية في الأقصر، قائلا:" قمنا بوضع مقاعد خشبية في محيط معبد الأقصر كي يجلس عليها السائحين ونقوم بتصميم لوحات إرشادية باللغة العربية والإلنجليزية".





وقال خالد العناني:" يتم ترميم التماثيل الأثرية في محيط معبد الأقصر وتلك التماثيل كانت مكسرة بشكل كامل، ويتم ترميم تمثال كل عام في معبد الاقصر".





وأضاف خالد العناني في حواره مع الإعلامي شريف عامر في برنامج " يحدث في مصر " المذاع على قناة " إم بي سي مصر"، ان

وتابع خالد العناني:" رمسيس الثاني شيد الصرح الكبير ومسلتين واحدة قائمة والثانية أهدتها مصر إلى فرنسا ويوجد 2 تمثال في واجهة المعبد تماثيل أخرى تم استكمال تشييدها".





وأكمل خالد العناني:" اشتغلت مرشد سياحي لفترة قبل تعييني في الجامعة والتحول إلى العمل الأكاديمي، واسعد بتلك الفترة لأني اكتسب خبرات كثيرة منها".



