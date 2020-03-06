توك شو

وزير السياحة والآثار يجري حوارا باللغة الفرنسية مع سائحين في معبد الأقصر.. شاهد

الجمعة 06/مارس/2020 - 03:06 ص
خالد العناني وزير
خالد العناني وزير السياحة والآثار
هاني حسين
أجرى خالد العناني  وزير السياحة والأثار،  لقاء مع وفدا سياحيا من بلجيكا باللغة الفرنسية خلال زيارته لمعبد الاقصر، وأبدى السائحين سعادتهم بزيارة الاقصر ومشاهدة القطع الاثرية في محافظة الأقصر وأسوان.

واستعرض خالد العناني وزير السياحة والآثار، عددا من عمليات الترميم  لـ تماثيل أثرية في الأقصر،  قائلا:" قمنا بوضع مقاعد خشبية في محيط معبد الأقصر كي يجلس عليها السائحين ونقوم بتصميم لوحات إرشادية باللغة العربية والإلنجليزية".

وقال خالد العناني:"  يتم ترميم التماثيل الأثرية في محيط معبد الأقصر  وتلك التماثيل كانت مكسرة بشكل كامل، ويتم ترميم تمثال كل عام في معبد الاقصر".

وأضاف خالد العناني في  حواره مع الإعلامي شريف عامر في برنامج " يحدث في مصر " المذاع على قناة " إم بي سي مصر"، ان 
وتابع خالد العناني:"  رمسيس الثاني شيد الصرح الكبير ومسلتين واحدة قائمة والثانية أهدتها مصر إلى فرنسا ويوجد 2 تمثال في واجهة المعبد تماثيل أخرى تم استكمال  تشييدها".

وأكمل خالد العناني:"  اشتغلت مرشد سياحي لفترة قبل تعييني في الجامعة والتحول إلى العمل الأكاديمي، واسعد بتلك الفترة لأني اكتسب خبرات كثيرة منها".

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تأكيدا لانفراد صدى البلد | السياحة والآثار تكشف حقيقة الكباش المنقولة من الكرنك إلى التحرير

نقل تماثيل أبو الهول من الكرنك إلى القاهرة لتزيين ميدان التحرير

وزيري يتفقد الخدمات السياحية في آثار الأقصر.. ويستمع لمشاكل المرشدين والزوار.. صور

وزير السياحة والآثار: قادرون على استقبال سائحين من كل دول العالم

شاهد.. السياح يلتقطون صورا تذكارية مع وزير الآثار بالأقصر

تضم 400 منزلا.. وزير السياحة يتابع إزالة تعديات نجع أبوعصبة بالأقصر

ترشيحاتنا

بعد التخفيض.. تويوتا ياريس هاتشباك بسعر جديد كليًا.. تعرف عليه

الإمارات توضح حقيقة منع دخول القادمين من مصر

بشرى لخريجي كلية تجارة.. اِعرف شروط التحاقك بوظيفة في بنك مصر

بعد إعلان حبهما .. أحمد العوضي يوجه رسالة رومانسية لـ ياسمين عبد العزيز .. شاهد

بسبب كورونا.. قرار عاجل من الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم

هروب زوج نانسي عجرم.. تطور خطير في قضية قتيل الفيلا