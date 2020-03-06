جنايات القاهرة تسدل الستار على 6 قضايا مهمة.. المؤبد للبطل وتغريمه 100 ألف جنيه وبراءة آخر في واقعة الهيروين بمدينة نصر.. والسجن 10 سنوات لموظف وتغريمه 100 ألف جنيه للاتجار في الكوكايين

الحبس سنة مع الشغل لبائع أحرز سلاحا بدون ترخيص بالمعصرة

لسرقتهم مواطنا بالإكراه.. الحبس 3 سنوات لـ6 أشخاص بمدينة نصر

لاتهامه بالاتجار في الهيروين.. حبس موظف وتغريمه 10 آلاف جنيه بمدينة نصر

أسدلت محكمة جنايات القاهرة ، المنعقدة بالتجمع الخامس الستار على 6 قضايا هامة منها الاتجار فى الهيروين والكوكايين والحشيش، حيث عاقبت محكمة جنايات القاهرة ، سائقا بالسجن 3 سنوات وتغريمه 10 آلاف جنيه لاتهامه بإدخال المواد المخدرة الي سجن استئناف القاهرة لأحد المسجونين .

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد علي، وعضوية المستشارين صفاء الدين اباظة احمد ، و حاتم راشد أمير ، وأمانة سر محمد علاء حمزة، وإسلام عاشور.

وأسندت النيابة للمتهم وفق أمر الإحالة أنه أحرز بقصد التعاطي جوهر الحشيش المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانونًا وادخل الجوهر والمواد المخدرة الي سجن استئناف القاهرة علي خلاف القوانين واللوائح المنظمة للسجون.

وتضمنت شهادة رئيس مباحث سجن استئناف القاهرة أنه أثناء تفتيشه الإداري لغرفة محبس المتهم المحكوم عليه في القضية رقم 23705 لسنة 2017 جنايات إمبابة عثر بطيات ملابسه علي لفافة بداخلها حشيش وعدد من الأقراص المخدرة وبمواجهته بها أقر بإحرازه لها بقصد التعاطي.





وتضمنت ملاحظة النيابة العامة أنه ثبت بتقرير المعمل الكيماوي أن المادة المضبوطة للحشيش المخدر والمدرجة بقانون المخدرات.

كما أجلت محكمة جنايات القاهرة، بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار جيلاني حسن أحمد، محاكمة 3 أشخاص لاتهامهم بهتك عرض طفل لجلسة ١٠ يونيو بمدينة نصر.

صدر القرار برئاسة المستشار جيلاني حسن أحمد وبعضوية المستشارين محمد نبيل شلتوت و مجدى خميس وعادل الغويط، وأمانة سر محمد طه.

وأسند أمر الإحالة إلى المتهمين وهم كلًا من خالد ر 17 سنة طالب ومقيم في مدينة نصر ، محبوس ، و مؤمن س 18 سنة، عامل ومقيم في التجمع الأول ، ومحمد .و، 19 سنة عامل، ومقيم في مدينة نصر تهمة هتك عرض طفل لم يتجاوز 12 عاما.

وأوضح أمر الإحالة، أن المتهمين خلعوا ملابس المجنى عليه عنوة وهتكوا عرضه، وتبين من أوراق القضية أن المتهمين ارتكبوا الجناية المنصوص عليها بالمادة 269 من قانون العقوبات.

وقال الشاهد الأول في التحقيقات، ويدعى إبراهيم ع. 40 سنة مفتش بشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء ومقيم في زهراء مدينة نصر، أن الطفل المجني عليه أخبره بقيام المتهمين بالتعدي عليه جنسيًا فبلغ عن الواقعة.

كما أكد الشاهد الثاني، أمير إبراهيم معاون مباحث قسم أول مدينة نصر أول، بأن تحرياته توصلت لصحة ارتكاب المتهمين للواقعة وقيامهم بالتعدي جنسيًا على المجني عليه.

كما قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بسجن موظف بشركة اتصالات 10 سنوات وتغريمه مائة ألف جنيه للاتجار في المواد المخدرة بمدينة نصر.





صدر القرار برئاسة المستشار جيلاني حسن أحمد وبعضوية المستشارين محمد نبيل شلتوت و مجدى خميس وعادل الغويط، وأمانة سر محمد طه.

وتضمن أمر إحالة بأن المتهم أحرز بقصد الاتجار جوهر مخدر " الكوكايين" في غير الأحوال المصرح بها قانونا واحرز بقصد الاتجار نبات الحشيش المخدر "القنب" وجوهر الحشيش .





وتضمنت شهادة رائد شرطة بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات أنه نفاذا لإذن النيابة العامة الصادر بضبط المتهم انتقل الي حيث يسكن وابصره مترجلا حاملا حقيبة بها أنواع للمخدرات كالكوكايين ونبات مخدر الحشيش ومخدر الحشيش نفسه وضبط معه الهاتف المحمول واموال بحيازته وبمواجهته بالمضبوطات اقر بحيازة المخدرات بقصد الاتجار والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه والأموال حصيلة عملية البيع.

كما عاقبت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار جيلاني المتهم "محمد.س" موظف بالحبس سنة وتغريمة 10 آلاف جنيه للاتجار في المواد المخدرة بمدينة نصر.

صدر القرار برئاسة المستشار جيلاني حسن أحمد وبعضوية المستشارين محمد نبيل شلتوت و مجدى خميس وعادل الغويط، وأمانة سر محمد طه.

وأسندت النيابة للمتهم وفق امر الاحالة الي محكمة الجنايات انه بدائرة قسم مدينة نصر أحرز بقصد الاتجار لجوهر الهيرويين المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

وشهد نقيب شرطة معاون مباحث القسم بأنه وحال مروره بدائرة القسم لتفقد الحالة الامنية أبصر المتهم مستقلا سيارة في عكس الاتجاه فقام بضبطه وبتفتيشه عثر بحوزته علي علبة سجائر تحوي علي لفافات لجوهر الهيرويين المخدر ومبلغ مالي وهاتف محمول وبمواجهته بالمضبوطات أقر بإحرازها بقصد الاتجار.

وتضمنت ملاحظات النيابة العامة انه ثبت من تقرير المعمل الكيماوي أن المضبوطات لمخدر الهيروين المدرج بقانون المخدرات.

كما عاقبت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار على الهوارى، بمعاقبة 6 متهمين بالحبس لمدة 3 سنوات في اتهامهم بالسرقة بالإكراه بدائرة قسم اول مدينة نصر.

والمتهمون هم كل من "وفاء .ص" و "وليد.ص" و"هاني .ص" و "شريف .م "و "محمود.ص" و "محمد .س"

صدر الحكم برئاسة المستشار على الهوارى، وعضوية المستشارين حسين زهران وأشرف العشماوى، وخالد الشلقامى، وأمانة سر خالد عبد المنعم ومعتز مدحت.

وأسندت النيابة للمتهمين وفق أمر الإحالة أنهم بدائرة قسم اول مدينة نصر سرقوا المبلغ المالي المملوكة للمجني عليه هشام.ع وكان ذلك بالتهديد باستعمال سلاح بان قاموا باستيقافه بالطريق العام مشهرين بوجهة اسلحة بيضاء "سكاكين" وتمكنوا من تلك الوسيلة القسرية من بث الرعب في نفسه والاستيلاء علي المسروقات.

كما أحدثوا بالمجني عليه جرحا نشأ عنه عاهة مستديمة وكان ذلك مع سبق الإصرار والترصد بان بيتوا النية وعقدوا العزم علي ضربه وأعدوا لهذا الغرض أسلحة بيضاء وترصدوا له بالمكان الذي ايقنوا مروره منه بفارغة الطريق وما ان صادفوه حتي توجهوا نحوه وكالوا له عدة ضربات باستخدام الاسلحة محدثين إصابته الموصوفة بتقرير الطب الشرعي.

كما عاقبت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار جيلاني حسن أحمد، بالسجن المؤبد لمتهم وشهرته البطل وتغريمه مائة ألف جنيه وبراءة "هادي .ر" عامل، في واقعة اتهامهم بالاتجار في الهيروين بمدينة نصر.

صدر القرار برئاسة المستشار جيلاني حسن أحمد، وبعضوية المستشارين محمد نبيل شلتوت و مجدى خميس وعادل الغويط، وأمانة سر محمد طه.

وأسندت النيابة للمتهمين وفق أمر الإحالة الصادر من محكمة الجنايات انهم بدائرة قسم اول مدينة نصر إحراز بقصد الاتجار لجوهر الهيروين المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

وتضمنت قائمة أدلة الإثبات بالقضية حيث شهد معاون قسم شرطة مدينة نصر اول انه اثناء تفقده الحالة الامنية بدائرة القسم أبصر المتهمين مستقلين سيارة قيادة المتهم الأول م ن وشهرتي البطل يمر عكس الاتجاه فتمكن من ضبطه وبسؤاله عن تراخيص السيارة تبين عدم حمله لها وحينئذ حاول المتهم هادي الفرار فتمكن من ضبطه وبتفتيشه عُثر على تبغ بداخلها بداخلها عشرة لفافات لجوهر الهيروين المخدر وهاتف محمول ومبلغ مالي وبتفتيش المتهم بطل عثر علي ست لفافات لذات الجوهر الهيروين ومبلغ مالي، وبمواجهتهما بما أسفر عنه التفتيش أقرا بإحرازهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي حصيلته والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه والسيارة لتسهيل الانتقال.

وتضمنت ملاحظات النيابة العامة أنه ثبت من تقرير المعمل الكيماوي أن المضبوطات لمخدر الهيروين المدرج بقانون المخدرات.

كما عاقبت محكمة جنايات القاهرة وامن دولة طوارئ ، المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي، المتهم "محمود.ج" بائع بالحبس سنة مع الشغل لاتهامه باحراز سلاح دون ترخيص بدائرة المعصرة.

صدر القرار برئاسة المستشار على الهوارى، وعضوية المستشارين حسين زهران وأشرف العشماوى، وخالد الشلقامى، وأمانة سر خالد عبد المنعم ومعتز مدحت.

وتضمن أمر إحالة المتهم الي محكمة الجنايات انه بدائرة قسم المعصرة بمحافظة القاهرة أحرز بغير ترخيص سلاحا ناريا "فرد خرطوش" وأحرز ذخائر تستعمل في السلاح الناري دون ان يكون مرخصا له بحيازته او إحرازه.

وانتقل ضابط شرطة بقسم المعصرة، إنفاذا لقرار النيابة العامة بضبط وإحضار المتهم، إلى مكان تواجده فتمكن من ضبطه وبتفتيشه عثر علي السلاح الناري وبداخله طلقة نارية.