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محافظات

محافظ مطروح يكرم القافلة الطبية التنموية لجامعة الإسكندرية

الجمعة 06/مارس/2020 - 01:59 ص
صدى البلد
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ايمن محمود
كرم اللواء خالد شعيب محافظ مطروح  القافلة الطبية التنموية لجامعة الإسكندرية بالتعاون مع جامعة مطروح والمنطقة الغربية العسكرية بعد انتهاء أعمالها.

وجه  اللواء خالد شعيب الشكر  للدكتور عصام الكردى رئيس جامعة الإسكندرية والدكتور مصطفى النجار رئيس جامعة مطروح  والمنطقة الغربية العسكرية على التعاون والتنسيق للدفع بالقافلة لخدمة اهالى مطروح ولجميع أعضاء القافلة برئاسة الدكتور عبد المنعم فوزى وفريق العمل من الاطباء والصيادلة والتمريض  والاطباء البيطريين   على رسالتهم السامية فى خدمة اهالى المحافظة خاصة فى اقصى التجمعات ،الذين جابوا خلال الأسبوع عدد من القرى والتجمعات بالمحافظة لتقديم الخدمات الطبية والبيطرية مع التثقيف والوعى.

 وأشار إلى أن  القافلة قامت بإجراء الكشف الطبى بقرى زاوية العوامة بالضبعة وابو مزهود ببرانى وسالم 1 وسالم 2 بالسلوم ،  مع الترحيب باستقبال مزيد من القوافل  الطبية لخدمة أهالى المحافظة. 

 اكد الدكتور عبد المنعم فوزى رئيس القافلة انه تم توقيع الكشف الطبى  وتقديم العلاج لعدد 1400 حالة ، وكذلك توقيع الكشف البيطرى على 214 راس اغنام ، بالاضافة الى توزيع 1800 علبه ألبان أطفال وتقديم التوعية والتثقيف الصحى ، م توزيع 180 كراسة توعية وارشاد صحى ، و26 كرتونة ادوية مختلفة  وغيرها من الخدمات الطبية لأهالي بمطروح بالتجمعات المستهدفة .

بينما قدم  الدكتور مصطفى النجار رئيس جامعة مطرح  والنائب سليمان فضل الشكر لمحافظ مطروح على تقديمه كافة الدعم وتذليل العقبات أمام أعمال القافلة، مع تقديم الشكر  كذلك لتعاون جامعة الإسكندرية والمنطقة الغربية العسكرية وعلى جهود  فريق  القافلة  الخدمية.

وفى نهاية اللقاء قام اللواء خالد شعيب محافظ مطروح والدكتور  مصطفى النجار بتسليم شهادات التقدير لجميع أعضاء القافلة تقديرا للجهود المبذولة خلال فترة القافلة لخدمة اهالى المحافظة.

 كما قام  الدكتور مصطفى النجار بإهداء درع الجامعة للواء خالد شعيب محافظ مطروح  تقديرا لدعمه لأعمال القافلة وتذليل كافة العقبات مع المتابعة المستمرة لإنجاح أعمالها وخدمة أهالي مطروح.
محافظ مطروح يكرم القافلة الطبية التنموية لجامعة الإسكندرية
محافظ مطروح يكرم القافلة الطبية التنموية لجامعة الإسكندرية
محافظ مطروح يكرم القافلة الطبية التنموية لجامعة الإسكندرية
محافظ مطروح يكرم القافلة الطبية التنموية لجامعة الإسكندرية
محافظ مطروح يكرم القافلة الطبية التنموية لجامعة الإسكندرية
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