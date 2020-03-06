هندسة عين شمس: استوديو التصميم الدولي الأول من نوعه في العالم

كشف الدكتور أيمن فريد نائب مدير مكتب التعاون الدولي بكلية الهندسة عين شمس، عن دور وطبيعة عمل استديو التصميم الدولي بكلية الهندسة بجامعة عين شمس.

قال أيمن فريد، لـ صدى البلد، إن استديو التصميم الدولي بكلية الهندسة بجامعة عين شمس، يضم كليات من ثلاث قارات تمثل جامعة عين شمس من مصر جامعة هوازنج للزراعة من الصين وجامعة كليمسون من الولايات المتحدة الأمريكية.





وأضاف: "يعد استديو التصميم الدولي بكلية الهندسة بجامعة عين شمس ، الأول من نوعه عالميا ويهدف المشروع إلى تسجيل المحاضرات لبثها بشكل مباشر على موقع الجامعة، بما يسمح للطلاب حضور المحاضرات من أي مكان من خلال جهاز حاسب آلى متصل بشبكة الإنترنت، والاحتفاظ بالمحاضرات المسجلة حتى يستطيع الطلاب سماع المحاضرات في وقت لاحق وعمل مجموعة برمجيات تسمح بعمل دروس تفاعلية يمكن استخدامها في الفصل الذكي وكذلك إمكانية استخدام الفصل الذكي لبث مناقشات رسائل الماجستير والدكتوراه مما يسمح بأن یكون أحد أعضاء لجنة الحكم على الرسائل خارج مصر.









وأضاف فريد أن استديو التصميم الدولي بكلية الهندسة بجامعة عين شمس صمم مشروعا يعد استجابة لقضية حيوية وهي ظهور فيروس كورونا المستجد بالمدينة و كيفية الاستجابة لمتطلبات المدينة ، حيث أن طلاب هندسة عين شمس قاموا بعمل تصميم يتعامل مع الأزمات والكوارث بما يتيح للمدينة سرعة احتواء المشكلات الكبرى و الطارئة التي تستدعي وجود خطة متكاملة على مستوى المدينة من خلال معايير خاصة للتصميم المعماري وحيث إن مدينة ووهان غير مؤهلة ويوجد بها تكدس مروري عالي وكثافة سكانية كبيرة منوها ان التصميم يجعل المدينة أكثر أمانا.



