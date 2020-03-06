العناني: لا يمكن إعادة معبد الأقصر إلى حالته الأولى لهذا السبب.. فيديو

قال خالد العناني وزير السياحة والآثار، إنه يتم تجميع كافة القطع الاثرية المكسرة ليتم ترميم الاثار ويتم وضع التصاميم على ورق من أجل تحديد طريقة الترميم الصحيحة.





وأضاف خالد العناني في حواره مع الإعلامي شريف عامر في برنامج " يحدث في مصر " المذاع على قناة " إم بي سي مصر": "يتم إزالة الترميم القديم ويتم الترميم بالطريقة الحديثة".





وتابع: "لا يمكن أن يعود معبد الأقصر إلى حالته الأولى بسبب سرقة بعض الآثار وبعض تلك القطع الأثرية تم استخدامها في المنازل".





وقال وزير السياحة والآثار: "رمسيس الثاني شيد الصرح الكبير في معبد الأقصر ومسلتين واحدة قائمة والثانية أهدتها مصر إلى فرنسا ويوجد 2 تمثال في واجهة المعبد تماثيل أخرى تم استكمال تشييدها".





وأضاف: "اشتغلت مرشد سياحي لفترة قبل تعييني في الجامعة والتحول إلى العمل الأكاديمي، واسعد بتلك الفترة لأني اكتسب خبرات كثيرة منها".



