AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

تعليق محمد الحايس على إعدام هشام عشماوي: خبر أسعد المصريين جميعهم

الجمعة 06/مارس/2020 - 01:25 ص
صدى البلد
Advertisements
حمزة شعيب
علق النقيب محمد الحايس، أحد الناجين فى حادث الواحات الإرهابي، على إعدام الإرهابي هشام عشماوي، قائلا:"جميع المصريين سعدوا بإعدام عشماوي".


وتابع النقيب محمد الحايس خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية امير بدر مقدمة برنامج «48 ساعة» والمذاع عبر قناة "المحور"،:"وقعت اسير تحت يد الجماعات الإرهابية فى حادث الواحات لمدة 11 يوما قبل ان تصلنا قواتنا المسلحة وتقضي عليهم وتفك أسرنا".

وأكمل:"تم تنفيذ تعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسي ونجحت الشرطة والقوات المسلحة فى فك أسرنا وتدمير اوكار الجماعات الإرهابية.

وأشار إلى أن عشماوي وقت خدمته بالجيش المصري كان يخدم فى نفس كتيبة الشهيد أحمد المنسى ولكن شتان بين هذا وذاك فقد كان صراع الحق والباطل.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد الحكم بإعدامه.. رحلة 13 عاما من التاريخ الدموي للإرهابي هشام عشماوي

جمعتهما رمال سيناء وفرقتهما الأهداف.. أحمد المنسي صدق ماعاهد الله عليه وهشام عشماوي تاه فى طريق الشيطان

طريقا الحق والشيطان.. المنسي شهيد وعشماوي خائن.. القصة الكاملة

بعد إعدام عشماوي..أحمد موسى :القصاص قادم من باقي مجرمي عصابة الاخوان

باحث في شؤون الجماعات الإرهابية: قطر تمول تنظيم هشام عشماوي.. فيديو

تعليق أرملة الشهيد العقيد أحمد المنسي بعد إعدام هشام عشماوي.. فيديو

ترشيحاتنا

عضو اتحاد الكرة يتوقع نتيجة مباراة الزمالك أمام الترجي

سقط الجنين من أحشائها ودهسها القطار .. تفاصيل حادثة هزت بني سويف

الفزع يجتاح ألمانيا.. اختفاء الكمامات الطبية بالصيدليات ونفاد السلع الغذائية

طليقة خالد عليش تواصل فضحه في منشور جديد

تطور جديد.. تركي آل الشيخ يكشف موقفه من إدارة الأهلي

ريال مدريد يكشف مدة غياب هازارد بعد إجرائه عملية جراحية ناجحة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هكذا أعرب الأمير ويليام عن حبه لزوجته كيت ميدلتون خلال زيارتهما لـ أيرلندا.. تفاصيل

40 مليون جنيه ومقعدان فقط.. شاهد أغلى سيارة في العالم من بنتلي

جمال الغندور يحتفل بأول تجربة var رسمية في الدوري.. صور