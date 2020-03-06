تعليق محمد الحايس على إعدام هشام عشماوي: خبر أسعد المصريين جميعهم

علق النقيب محمد الحايس، أحد الناجين فى حادث الواحات الإرهابي، على إعدام الإرهابي هشام عشماوي، قائلا:"جميع المصريين سعدوا بإعدام عشماوي".









وتابع النقيب محمد الحايس خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية امير بدر مقدمة برنامج «48 ساعة» والمذاع عبر قناة "المحور"،:"وقعت اسير تحت يد الجماعات الإرهابية فى حادث الواحات لمدة 11 يوما قبل ان تصلنا قواتنا المسلحة وتقضي عليهم وتفك أسرنا".





وأكمل:"تم تنفيذ تعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسي ونجحت الشرطة والقوات المسلحة فى فك أسرنا وتدمير اوكار الجماعات الإرهابية.





وأشار إلى أن عشماوي وقت خدمته بالجيش المصري كان يخدم فى نفس كتيبة الشهيد أحمد المنسى ولكن شتان بين هذا وذاك فقد كان صراع الحق والباطل.