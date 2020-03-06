ندوة لطلاب ألسن عين شمس بحضور خبراء شركة عالمية.. الأحد

ينظم قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بكلية الألسن ، بالتعاون مع شركة عاليمة، تحت رعاية الدكتورة سلوى رشاد عميد الكلية، ندوة تعريفية بأنشطة الشركة في مجال الإعداد و التأهيل للعمل بسوق العمل، لطلاب وخريجي أقسام اللغة الفرنسية والألمانية والأسبانية والتركية والفارسية، في تمام العاشرة من صباح يوم الأحد الموافق ٨ من مارس الجاري بقاعة مؤتمرات الكلية. الألسن جامعة عين شمس







