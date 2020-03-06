شاهد .. لحظة وصول باتريس كارتيرون إلى ملعب رادس لقيادة المران الأخير للزمالك

حرص الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك على الحضور مبكرا لملعب رادس فى تونس لمتابعة المران الأخير للفريق استعداد لمواجهة الترجي غدا فى إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.





أكد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي أن الزمالك جاء الى تونس لمواجهة الترجي غدا بنفس الحماس الذي خاض به لقاء الذهاب بجانب احترام الخصم.. حيث يسعى الجميع لنتيجة جيدة الهدف منها التأهل للدور المقبل.





وأضاف كارتيرون - في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الترجي -أن العقوبات التي وقعها الاتحاد الافريقي على الترجي لن تقلل من قوة الفريق لأنه يمتلك لاعبين مميزين وكذلك لاعبون عائدون من الإيقاف مشددا على أن الزمالك سيواجه المنافس بنفس القوة ولن ينظر إلى تلك العقوبات والايقافات على الترجي.



