توقف عن ذلك.. عادة يفعلها المصريون في شهر مارس



وقال وقال الناظر في منشور له " برجاء عدم تخفيف الملابس نهائيا الأيام القادمة بسبب التقلبات المتتالية كما تشير خرائط الطقس العالمية فمن المتوقع بإذن الله خلال العشرة الأيام القادمة أن يحدث ارتفاعات مفاجئة في درجات الحرارة فتصل إلى ٣٠ .





وأشار إلى أن بعد الأيام الحارة سوف يعقبها انخفاضات تصل إلى ١٩ ثم ترتفع مرة أخرى ويليها انخفاض آخر وهكذا يصبح الجو غير مستقر تماما لهذا أرجوكم عدم تخفيف الملابس قبل شهر أبريل بمشيئة الله.