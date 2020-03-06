AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

لن يمس أحد الكباش.. وزير السياحة والآثار يكشف موعد الانتهاء من تطوير ميدان التحرير

الجمعة 06/مارس/2020 - 03:16 ص
ميدان التحرير
ميدان التحرير
Advertisements
هاني حسين
قال خالد العناني  وزير السياحة والآثار، إن الـ 4 كباش الذي سيتم وضعها في ميدان التحرير لم يتم نقلها من طريق الكباش ولكنهم متواجدون في مكان داخل معبد الكرنك لم يزره احد من قبل وتم ترميمهم.

وأضاف خالد العناني في  حواره مع الإعلامي شريف عامر في برنامج " يحدث في مصر " المذاع على قناة " إم بي سي مصر"، أنه  تم الانتهاء من وضع مسلة ميدان التحرير وجاهزة لإزاحة الستار عنها.

وتابع خالد العناني:"  فور الانتهاء من أعمال بناء النافورة وسيتم  تركيب الكباش بعد الانتهاء من الترميمات كلها، ولن يستطيع احد لمس الكباش في ميدان التحرير لأنه سيتم تأمينها بشكل كبير، وستكون علي قاعدة  مرتفعة".

وأكمل خالد العناني:" نستهدف افتتاح ميدان التحرير في نهاية شهر مارس  المقبل".

وأكمل خالد العناني:"  اشتغلت مرشد سياحي لفترة قبل تعييني في الجامعة والتحول إلى العمل الأكاديمي، واسعد بتلك الفترة لأني اكتسب خبرات كثيرة منها".

ولفت خالد العناني:"  عند تولي الحقيبة الوزارية تم ترميم أجزاء من التماثيل المتواجدة في واجهة معبد الأقصر، وتم ترميمها بواسطة موظفي المجلس الاعلى للاثار".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تأكيدا لانفراد صدى البلد | السياحة والآثار تكشف حقيقة الكباش المنقولة من الكرنك إلى التحرير

بيان عاجل بالبرلمان عن نقل 4 تماثيل كباش من الأقصر

أمين عام الأعلى للآثار يكشف حقيقة نقل 4 كباش من الأقصر إلى ميدان التحرير.. فيديو

الآثار: الكباش المنقولة إلى ميدان التحرير لم يرها أحد مسبقا وهذا مصدرها.. فيديو

الأقصر تستعد لنقل 4 كباش من الكرنك إلى ميدان التحرير الأسبوع القادم

البرلمان يكشر عن أنيابة بشأن نقل تماثيل كباش معبد الكرنك إلى ميدان التحرير.. نواب: يؤثر بالسلب على قيمتها التاريخية والأثرية.. ويخالف الأعراف الدولية المنظمة للحفاظ على الآثار

ترشيحاتنا

العثور على ألبوم صور للحرب العالمية الثانية صنع من جلد ضحايا المعسكر النازي

الموت يفجع المطرب الشعبي مجدي شطة

صدمة قوية للزمالك قبل ساعات من مواجهة الترجي التونسي

حارس مرمى الزمالك يكشف تفاصيل رحيله عن الأبيض

هروب زوج نانسي عجرم.. تطور خطير في قضية قتيل الفيلا

تعليق محمد الحايس على إعدام هشام عشماوي: خبر أسعد المصريين جميعهم

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان أنيق.. ملك قورة تبهر الجمهور بجلسة تصوير جديدة

بعد التخفيض.. تويوتا ياريس هاتشباك بسعر جديد كليًا.. تعرف عليه

هكذا أعرب الأمير ويليام عن حبه لزوجته كيت ميدلتون خلال زيارتهما لـ أيرلندا.. تفاصيل