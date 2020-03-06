لن يمس أحد الكباش.. وزير السياحة والآثار يكشف موعد الانتهاء من تطوير ميدان التحرير

قال خالد العناني وزير السياحة والآثار، إن الـ 4 كباش الذي سيتم وضعها في ميدان التحرير لم يتم نقلها من طريق الكباش ولكنهم متواجدون في مكان داخل معبد الكرنك لم يزره احد من قبل وتم ترميمهم.





وأضاف خالد العناني في حواره مع الإعلامي شريف عامر في برنامج " يحدث في مصر " المذاع على قناة " إم بي سي مصر"، أنه تم الانتهاء من وضع مسلة ميدان التحرير وجاهزة لإزاحة الستار عنها.





وتابع خالد العناني:" فور الانتهاء من أعمال بناء النافورة وسيتم تركيب الكباش بعد الانتهاء من الترميمات كلها، ولن يستطيع احد لمس الكباش في ميدان التحرير لأنه سيتم تأمينها بشكل كبير، وستكون علي قاعدة مرتفعة".





وأكمل خالد العناني:" نستهدف افتتاح ميدان التحرير في نهاية شهر مارس المقبل".





وأكمل خالد العناني:" اشتغلت مرشد سياحي لفترة قبل تعييني في الجامعة والتحول إلى العمل الأكاديمي، واسعد بتلك الفترة لأني اكتسب خبرات كثيرة منها".



