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رياضة

كارتيرون يعاين أرضية ملعب رادس قبل مران الزمالك استعدادا للترجي.. فيديو

الجمعة 06/مارس/2020 - 01:15 ص
باتريس كارتيرون
باتريس كارتيرون
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منتصر الرفاعي - ملك موسي
عاين الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك أرضية ملعب رادس فى تونس قبل قيادته المران الأخير للفريق استعداد لمواجهة الترجي غدا فى إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا 

أكد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي أن الزمالك جاء الى تونس لمواجهة الترجي غدا بنفس الحماس الذي خاض به لقاء الذهاب بجانب احترام الخصم.. حيث يسعى الجميع لنتيجة جيدة  الهدف منها التأهل للدور المقبل.

وأضاف كارتيرون - في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الترجي -أن العقوبات التي وقعها الاتحاد الافريقي على الترجي لن تقلل من قوة الفريق لانه يمتلك لاعبين مميزين وكذلك لاعبون عائدون من الإيقاف مشددا على أن الزمالك سيواجه المنافس بنفس القوة ولن ينظر إلى تلك العقوبات والايقافات على الترجي.

كما أشار كارتيرون إلى أننا حاليا في عالم متطور لكرة القدم بما يعني ان ايقاف معين الشعباني المدير الفني للترجي لن يؤثر من ناحية التعليمات للاعبيه.. كما أنه لن يقلل من شراسة الترجي بطل النسختين الماضيتين وقوته.. موضحا أنه من الممكن ان يؤثر على تحفيزه للاعبين.
كارتيرون يعاين أرضية ملعب رادس قبل مران الزمالك استعدادا للترجي.. فيديو
كارتيرون يعاين أرضية ملعب رادس قبل مران الزمالك استعدادا للترجي.. فيديو
كارتيرون يعاين أرضية ملعب رادس قبل مران الزمالك استعدادا للترجي.. فيديو
كارتيرون يعاين أرضية ملعب رادس قبل مران الزمالك استعدادا للترجي.. فيديو
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