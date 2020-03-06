الحركة الوطنية المصرية يناقش خطر حرب الشائعات والتصدي لها فى ندوة

نظم حزب الحركة الوطنية المصرية ندوة بعنوان" التصدي للشائعات بالسوشيال ميديا " لمواجهة انتشار الأخبار المغلوطة التي انتشرت في الآونة الأخيرة، وذلك باحدى قاعات مدينة كفر الدوار بمحافظة البحيرة .





وأشار خالد عبد العزيز أمين الحزب بكفر الدوار ، إلى أن الندوة تطرقت إلى محاور خطورة حرب الشائعات التي يروجها البعض على مواقع التواصل الإجتماعى من أجل بث أخبار كاذبة ومدى تأثيرها على الأمن القومي للبلاد.





وأكد أهمية دور الإعلام في تسليط الضوء على هذه الظاهرة للحفاظ على مؤسسات الدولة، وحماية المجتمع من الانسياق وراء الأكاذيب على مواقع التواصل الاجتماعي في نشر هذه الشائعات.



