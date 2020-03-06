كابتن مساعد طيار: والدي عمل بالمهنة ولكنه رفض دخولي الطيران في البداية.. فيديو

قالت ميرال محمد كابتن مساعد طيار، إنها منذ صغرها وهي لا تحب العمل الروتيني الذي يتمثل فى الجلوس بالمكتب فقط وتحب الأشياء التى يكون بها عامل التشويق.









وأضافت خلال حوارها التلفزيوني فى برنامج "التاسعة" المذاع على القناة "الأولى" ، أن والدها كان يعمل طيار وكان يرفض فى البداية عملها بالطيران.









وتابعت ميرال محمد، أنها منذ البداية وهي كانت تحب السفر جدا وكانت دائما تقرأ كتب والدها وكانت دائما تحب أن تكون قائدة فى الطيارة وتمنت ذلك كثيرا فى صغرها.









وأوضحت كابتن مساعد طيار، أنها من إعدادي قررات أن عندما تكبر تدخل الطيران وتنضم لهذا العمل العظيم، مشيرة إلى أن والدها كان فى البداية يقول ان العمل بالطيران ليس سهلا كما يتخيل البعض.









وأشار إلى أن فى النهاية الجميع ساعدوها ودعموها لكي تكون كابتن طيار وهذا قد أسعدها جدا وساعدها فى التقدم الذي هي به الآن.