AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

كابتن مساعد طيار: والدي عمل بالمهنة ولكنه رفض دخولي الطيران في البداية.. فيديو

الجمعة 06/مارس/2020 - 05:31 ص
ميرال محمد
ميرال محمد
Advertisements
محمد حليم قنديل
قالت ميرال محمد كابتن مساعد طيار، إنها منذ صغرها وهي لا تحب العمل الروتيني الذي يتمثل فى الجلوس بالمكتب فقط وتحب الأشياء التى يكون بها عامل التشويق.


وأضافت خلال حوارها التلفزيوني فى برنامج "التاسعة" المذاع على القناة "الأولى" ، أن والدها كان يعمل طيار وكان يرفض فى البداية عملها بالطيران.


وتابعت ميرال محمد، أنها منذ البداية وهي كانت تحب السفر جدا وكانت دائما تقرأ كتب والدها وكانت دائما تحب أن تكون قائدة فى الطيارة وتمنت ذلك كثيرا فى صغرها.


وأوضحت كابتن مساعد طيار، أنها من إعدادي قررات أن عندما تكبر تدخل الطيران وتنضم لهذا العمل العظيم، مشيرة إلى أن والدها كان فى البداية يقول ان العمل بالطيران ليس سهلا كما يتخيل البعض.


وأشار إلى أن فى النهاية الجميع ساعدوها ودعموها لكي تكون كابتن طيار وهذا قد أسعدها جدا وساعدها فى التقدم الذي هي به الآن.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حادث الكريمات.. جيران راعوث طبيبة المنيا: نشيطة ومتفوقة وتحب خدمة الناس وفقدت جنينها

صدقى والإنجليز.. 90 عاما على أول رحلة مصرية هبطت في القاهرة.. حكاية عيد الطيران المدني المصري

Wake Cap.. اختراع شاب سعودي من الرفض إلى استثمارات بالملايين

50 عاما في الطيران أضاعها محمد رمضان.. كابتن أشرف أبو اليسر: «حكاية عمري ما ينفعش تخلص كده»

تصاعد الأزمة بين الطيار الموقوف والفنان محمد رمضان

أحمد موسى يطالب وزير الطيران بإعادة فتح التحقيق في قضية الطيار الموقوف

ترشيحاتنا

مفاجآت عن صفقة منتظرة بين الزمالك وبيراميدز

نيفين جامع لـ صدى البلد: ميكروباص رانيا محمد رسالة حب وتأييد من الرئيس للشباب الطموح

هل الاغتسال من الجنابة يغني عن غسل الجمعة .. البحوث الإسلامية يجيب

هروب زوج نانسي عجرم.. تطور خطير في قضية قتيل الفيلا

أمطار رعدية ورياح على عدة مناطق بالبلاد غدا.. درجات الحرارة وحالة الطقس المتوقعة

الموت يفجع المطرب الشعبي مجدي شطة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان أنيق.. ملك قورة تبهر الجمهور بجلسة تصوير جديدة

بعد التخفيض.. تويوتا ياريس هاتشباك بسعر جديد كليًا.. تعرف عليه

هكذا أعرب الأمير ويليام عن حبه لزوجته كيت ميدلتون خلال زيارتهما لـ أيرلندا.. تفاصيل