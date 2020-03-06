الإسكان: منح أكثر من 29 مليار جنيه تمويلات لشقق محدودي الدخل خلال 5 سنوات





وأضافت عبدالحميد فى تصريحات خاصة لـــ"صدى البلد"، أن هناك 20 بنك يشاركون الصندوق في تقديم التمويل لشقق المستفيدين بالشروط التى تم تحديدها منذ 2014 وفقا لمبادرة البنك المركزى، التى انتهت مطلع العام الماضي وتقرر استمرارها بنفس الشروط، وبنفس معدلات الفائدة.





وأشارت الرئيس التنفيذي للصندوق، إلى أن حصة البنوك بلغت 27.7 مليار جنيه تقريبا تم منحها لـــ283 ألف عميل تقريبا، بينما قامت 8 شركات تمويل عقارى مشاركة فى المشروع بمنح تمويلات بقيمة 1.6 مليار جنيه لـــ14 ألف عميل.



